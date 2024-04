Lamborghini signe la fin de la Huracan et de son moteur V10 avec une dernière édition spéciale. La Super Trofeo Jota (STJ) est basée sur la STO, mais elle est rehaussée d'un cran pour créer la version ultime. Limitée à 10 exemplaires, cette version hardcore marque la fin de la carrière de la "baby Lambo" après une décennie de commercialisation.

La Huracan STJ reprend le moteur atmosphérique de 5,2 litres avec 631 chevaux délivrés à 8000 tr/min et dispose d'un couple de 565 Nm. La puissance est transmise aux roues arrière par la même transmission automatique à double embrayage et à sept rapports. Cela dit, il y a quelques changements matériels par rapport à la STO, le principal étant les quatre amortisseurs réglables dérivés des voitures de course.

Les amortisseurs à quatre voies sont accompagnés de jantes de 20 pouces à blocage central enveloppées de pneus Bridgestone Potenza Race sur mesure. Les nouvelles pichenettes en fibre de carbone aux coins du pare-chocs avant font partie d'un ensemble aérodynamique, qui comprend également un angle différent de l'aileron arrière. Lamborghini a testé la Huracan STJ sur le circuit de Nardo où elle a gagné plus d'une seconde par rapport au temps au tour de la STO.

Pour la différencier des autres Huracan, Lamborghini a conçu deux livrées. La première est bleue, avec un toit noir et des accents rouges et blancs contrastés. L'autre livrée est grise et présente un toit noir associé à des détails rouges et blancs. Une plaque en fibre de carbone numérotée "1 sur 10" est apposée à l'intérieur de l'habitacle pour souligner l'exclusivité de la STJ. En option, les propriétaires peuvent ajouter une plaque personnalisable du côté passager.

La Huracan STJ est quelque peu décevante si on la compare à la dernière Gallardo spéciale. La Sesto Elemento était une bête réservée aux circuits qui ne pesait que 998 kilos grâce à l'utilisation intensive de la fibre de carbone. La STJ marque la fin d'une époque puisqu'elle signe non seulement l'arrêt de mort de la Huracan, mais aussi celui du V10. L'Audi R8 a récemment cessé d'être produite, de sorte que les jours du vénérable moteur 5.2 FSI sont déjà comptés.

Le prix n'est pas mentionné, mais cela n'a pas d'importance. Il y a près d'un an, Lamborghini a annoncé qu'elle avait écoulé le reste de la production, de sorte que ces 10 voitures ont déjà trouvé leurs futurs propriétaires. La remplaçante de la Huracan sera dévoilée dans le courant de l'année, malheureusement sans le moteur V10 NA. À la place, on s'attend à ce qu'elle utilise un moteur plus petit, probablement turbocompressé, faisant partie d'un groupe motopropulseur hybride.