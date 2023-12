Des centaines de milliers de dollars peuvent séparer différents modèles de Lamborghini. Un écart de 200 000 dollars sépare l'Aventador SVJ de la Huracan Tecnica, mais une nouvelle vidéo de course en ligne révèle que l'argent ne fait pas tout et que va ne se traduit pas par des victoires faciles au 400 mètres départ-arrêté.

La SVJ développe 770 chevaux grâce à son moteur V12 atmosphérique de 6,5 litres. C'est 130 chevaux de plus que la Huracan, mais la puissance ne fait pas tout, évidemment. L'Aventador pèse 1 773 kg, tandis que la Tecnica, avec son V10 5,2 litres de 640 chevaux, affiche un poids de 1 519 kg.

L'Aventador, plus chère, a également l'avantage de disposer d'une transmission intégrale, tandis que la Huracan ne fait tourner que les roues arrière grâce à sa boîte de vitesses à double embrayage à sept rapports. Sa grande sœur est équipée d'une boîte de vitesses manuelle automatisée ISR à sept rapports.

Si l'Aventador a terminé première dans deux des trois courses en ligne, elle n'a pas réalisé les temps les plus rapides au 400 mètres. La feuille des temps révèle que la Huracan a réalisé des chronos légèrement plus rapides, battant l'Aventador de quelques dixièmes de seconde à chaque course. Le meilleur temps de la Tecnica est de 10,549 secondes à 211,52 km/h, contre 10,730 secondes à 215,78 km/h pour la SVJ.

Alors, est-ce que les 200 000 dollars (ou 183 000 euros) supplémentaires valent la peine pour la SVJ ? Peut-être pas si vous ne faites que des courses en ligne, mais Lamborghini a conçu les deux modèles pour les circuits routiers, et non pour ce genre de course assez particulière. Nous imaginons que la différence de performances entre les deux modèles est plus marquée dans les courbes.

En août 2018, Lamborghini présente l'Aventador SVJ, une voiture qui a établi un record sur le Nürburgring en bouclant un tour en seulement 6 minutes 44 secondes et 97 centièmes. Ce succès est probablement dû à son système ALA (Aerodinamica Lamborghini Attiva), qui génère un effet aérodynamique vectoriel. Lamborghini a dévoilé la Huracán Tecnica le 12 avril 2022. Elle se positionne entre la RWD et la STO dans sa gamme. Cette nouvelle variante annonce également la conclusion de la production de la Huracán.

