Dans une large mesure, les voitures de Formule 1 représentent le summum de la vitesse et de la précision, repoussant les limites de l’ingénierie et de la technologie. Ces machines extraordinaires, nées et préparées pour les circuits, sont aux antipodes des véhicules routiers moyens que nous rencontrons quotidiennement. Cependant, il existe une race de supercars homologuées pour la route qui se rapproche des performances époustouflantes d’une voiture de F1. Des entreprises comme Bugatti et Porsche construisent certaines de ces machines extraordinairement rapides. Mais peuvent-elles rivaliser avec une voiture de F1 dans une course façon dragsters ?

Dans cette nouvelle vidéo de Carwow, un affrontement épique a lieu entre une Porsche 918 Spyder, une Bugatti Veyron et Red Bull F1. Commençons par la supercar allemande : elle n'est certainement pas en reste dans le domaine de la puissance. Sous le capot, vous trouverez un moteur V8 atmosphérique de 4,6 litres associé à deux moteurs électriques.

Galerie: Porsche 918 Spyder

71 Photos

Le résultat? Une puissance époustouflante de 887 chevaux et un couple colossal de 1 280 Newton-mètres. Avec une puissance distribuée aux quatre roues via une boîte de vitesses automatique à sept rapports, la 918 Spyder est une merveille technologique. Mais ce n'est pas vraiment un poids plume, faisant pencher la balance à 1 674 kg, mais avec son rapport puissance/poids, c'est une véritable force avec laquelle il faut compter.

La F1 de loin favorite ?

Galerie: 2017 - Bugatti Veyron à Rétromobile

11 Photos

Nous avons ensuite la célèbre Bugatti Veyron, une référence du genre. Cette bête est propulsée par un impressionnant moteur W16 de 8,0 litres, capable de libérer 1 001 ch et 1 250 Nm de couple. La puissance est transmise aux quatre roues via une boîte de vitesses à double embrayage, à sept rapports, qui garantie des changements de vitesse ultra-rapides. Bien que la Veyron soit la plus lourde des trois, avec ses 1 888 kg, sa puissance et ses prouesses techniques sont plus que suffisantes pour compenser. Elle a cependant du mal avec les départs, mais vous en saurez plus en regardant la vidéo.

Vettel est allé décrocher son troisième titre mondial au volant de cette Red Bull RB8, face à la Ferrari de Fernando Alonso.

Et pour finir : la Red Bull F1. Il ne s’agit pas là du premier modèle venu car la Porsche et la Bugatti vont devoir lutter face à la RB8 championne du monde en 2012 entre les mains d’un certain Sebastian Vettel (quadruple champion du monde). Bien qu’ayant plus d’une décennie dans les pneus, cette machine est propulsée par un moteur V8 de 2,4 litres, à haut régime, développant 800 ch. Ce qui le distingue vraiment, c'est son poids plume de seulement 700 kg. Ce rapport poids/puissance exceptionnel et cette configuration de propulsion arrière placent le RB8 dans une classe à part. Mais cela sera-t-il suffisant pour gagner ?