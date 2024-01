Sur le circuit américain de Daytona, théâtre des 24 Heures du même nom, certaines caméras se concentreront davantage sur la Porsche 911 GT3 R 992 frappée du numéro 120, engagée par l'équipe fictive Chip Hart Racing (en réalité Wright Motorsports) et pilotée par Adam Adelson, Elliott Skeer, Jan Heylen et Frédéric Makowiecki.

Leurs noms ne figurent toutefois pas sur la voiture, qui met en scène le personnage de Sonny Hayes (incarné par Brad Pitt). La voiture fera partie de l'arc narratif du film sur la Formule 1, dont le nom n'a pas encore été dévoilé, réalisé par Joseph Kosinski (Top Gun Maverick) et notamment produit par Apple et Dawn Apollo Films, l'entreprise de Lewis Hamilton, sept fois Champion du monde de F1.

Créé en collaboration avec la Formule 1, le film met en scène Brad Pitt dans le rôle d'un ancien pilote de retour dans le Championnat du monde, ainsi que Damson Idris dans le rôle de son coéquipier au sein d'APXGP, une onzième équipe fictive sur la grille de départ.

Jerry Bruckheimer, producteur du film, donnera également le coup d'envoi de la 62e édition des 24 Heures de Daytona en tant que Grand Marshal. Bruckheimer, dont le catalogue comprend Les Ailes de l'enfer, La Chute du faucon noir et Armageddon, en plus des franchises Top Gun, Benjamin Gates, Pirates des Caraïbes et Bad Boys, a tourné des scènes à Daytona pour son film Jours de tonnerre (1990), avec Tom Cruise.

"Jerry Bruckheimer a produit certains des films les plus divertissants et les plus riches en action de ces dernières décennies", a déclaré Frank Kelleher, président du circuit de Daytona. "Qu'il s'agisse de voitures rapides, de jets de haut vol ou de courses effrénées, son travail reflète l'énergie que nous verrons lors [des 24H de Daytona], ce qui fait de lui le Grand Marshal idéal pour la course de cette année."

Bruckheimer a ajouté : "Daytona est un lieu emblématique et ce sera un honneur de donner le commandement de la course. J'ai assisté à la plus grande course de NASCAR et j'ai hâte de vivre l'une des courses de voitures de sport les plus prestigieuses au monde."

