Le participant le plus âgé à un grand prix de F1

Le participant le plus âgé à un grand prix de F1 est Louis Chiron, qui avait 55 ans et 292 jours lorsqu'il s'est classé sixième au Grand Prix de Monaco 1955. Chiron est également la personne la plus âgée à avoir participé à une course, à l'âge de 58 ans et 277 jours, lorsqu'il s'est inscrit au Grand Prix de Monaco 1958, bien qu'il ne se soit pas qualifié pour la course elle-même.

Le pilote monégasque a commencé sa carrière en F1 en 1950 et a piloté pour Maserati, l'Ecurie Rosier, Lancia et la Scuderia Centro Sud avant de mettre un terme à sa carrière. Au cours de sa carrière, Chiron n'est monté qu'une seule fois sur le podium et n'a remporté aucune course.

Louis Chiron a couru pour Bugatti entre 1926 et 1932 et a remporté de nombreuses courses pour l'équipe, notamment le Grand Prix de Monaco en 1931 au volant d'une Bugatti T51. Son héritage s'est perpétué au sein de l'équipe qui, en 2015, a donné son nom à sa dernière voiture, la Bugatti Chiron.

* Données correctes au 1er janvier 2024.