Brad Pitt a reconnu qu'il s'était senti "un peu étourdi" lorsque le tournage du film a commencé pendant le week-end du GP de Grande-Bretagne, avec notamment des séquences où il conduisait une F2, maquillée en une F1 moderne, entre les séances officielles.

La star hollywoodienne a donné son premier aperçu du film et de son intrigue lors d'une interview réalisée dans le garage du film à Silverstone par Martin Brundle pour Sky Sports F1.

"Je dois dire que je suis un peu étourdi en ce moment", a déclaré Pitt à Brundle. "C'est génial d'être ici. Nous nous amusons comme des fous. C'est le meilleur moment de ma vie."

"Écoutez, tout a été génial. Je veux dire que l'ambiance est géniale, vous le savez, mais le fait d'en faire partie de cette manière, de pouvoir raconter notre histoire, et tout le monde a été vraiment cool avec nous."

"Toutes les équipes nous ont ouvert leurs portes, la FIA, Mohammad [Ben Sulayem] nous a beaucoup aidés. Et Stefano [Domenicali] de la F1, tout le monde a été vraiment, vraiment incroyable, et nous a dit que nous pouvions le faire. Et ça va être vraiment bien".

L'acteur a donné les grandes lignes de l'histoire, dans laquelle il incarne un pilote ayant pris sa retraite depuis longtemps et revenant sur la grille de départ.

"Je serais un gars qui a couru dans les années 90", a-t-il déclaré. "En fait, j'aurais été sur la piste avec vous [Brundle] à un moment donné !"

"Il a un accident horrible, il est un peu à la ramasse et disparaît, puis il participe à des courses dans d'autres disciplines. Son ami, joué par Javier Bardem, est propriétaire d'une équipe."

"Ils sont 21 et 22 sur la grille de départ et n'ont jamais marqué le moindre point. Ils ont un jeune phénomène joué par Damson Idris. On me rappelle donc en F1 et c'est le branle-bas de combat."

"Je vais vous dire ce qui est incroyable. Vous verrez les caméras installées partout dans la voiture. Les prises de vue, la vitesse, la force G, tout cela, c'est du jamais vu. C'est vraiment, vraiment excitant."

Brad Pitt a déclaré qu'il n'avait pas la moindre expérience de la course automobile avant le début de son programme de formation, bien qu'il ait déjà piloté des motos : "J'ai passé les 20 dernières années à piloter des motos sur circuit. Cela m'a beaucoup aidé."

"C'est vraiment une leçon d'humilité. Je veux dire, je ne sais pas si on peut qualifier mon tour de rapide. J'appelle ça un tour chaud ! J'ai fait quelques passages, involontaires, dans l'herbe. Mais c'était vraiment un grand moment".

Interrogé par Brundle pour savoir s'il avait déjà frappé quelque chose de dur, comme un mur, Pitt a répondu : "Seulement mon ego ! "Seulement mon ego !"

La star américaine a insisté sur le fait qu'il n'était pas nerveux à l'idée de faire le tour de Silverstone devant une foule nombreuse.

"Non, je ne l'étais vraiment pas", a-t-il déclaré. "Je veux dire que les gars m'ont vraiment bien préparé. Et dans certains virages, je peux voir les tribunes."

"Dans les lignes droites, on a un peu de temps pour regarder autour de soi, mais je suis vraiment, vraiment concentré sur les trajectoires et sur ce que nous essayons de créer dans ces moments-là."

"Pour nous, je tiens à dire à tous les experts depuis leur canapé qu'il faut nous laisser un peu de répit. Si vous voyez des sorties de route ou quelque chose qui ressemble à un décrochage ou quelque chose de ce genre, c'est voulu, d'accord ?

Brad Pitt a insisté sur le fait qu'il voulait que le film soit réaliste.

"Nous avons l'équipe de Trevor Carlin", a-t-il déclaré. "Ils ont été sensationnels, en assurant notre sécurité, en nous entraînant et en gérant le spectacle comme s'il s'agissait d'un vrai film. Il faut que ce soit aussi authentique que possible."

"Et Lewis [Hamilton], qui est aussi notre producteur, tient vraiment à ce que nous respections le sport, à ce que nous le montrions tel qu'il est."

Pitt a conclu la discussion en rendant hommage à Brundle et aux pilotes de course en général.

"Je dois vous dire qu'en tant que spectateur, je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait pour être pilote, de l'agressivité et de la dextérité dont il fallait faire preuve", a-t-il déclaré.

"Ce sont des athlètes extraordinaires. J'ai beaucoup de respect pour tout le monde, toutes catégories confondues."

"Je vais rester ici jusqu'à ce qu'on me mette dehors. Parce que j'adore ça. Je pense que c'est le rêve de tout le monde."

"Mon personnage aurait couru au Mans, il aurait couru à Daytona. J'ai vu que vous avez gagné Le Mans, vous avez gagné Daytona. J'ai pensé que c'était extraordinaire."

"Encore une fois, j'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites, et j'apprécie votre travail depuis des années. Alors, merci ! C'est vraiment génial d'être ici", a conclu l'acteur oscarisé en 2020.