Ford propose une gamme complète pour la Mustang S650 avec une pléthore de modèles homologués pour la route et de voitures de course. La pony car avec une plaque d'immatriculation peut être obtenue dans les versions EcoBoost, GT et Dark Horse, tandis que sa sœur réservée à la piste a droit à pas moins de six versions. En fonction des spécifications, elles concourront en GT3, GT4, NASCAR et NHRA Factory X. Il y a ensuite la Dark Horse S "pour l'amateur de circuit du week-end" et celle-ci, la Dark Horse R.

Après un premier aperçu (voir photo ci-dessous) datant de la mi-septembre 2022, Ford Performance a publié une deuxième image teaser. Le constructeur américain s'est rendu sur le nouveau réseau social de Meta, Threads, où il compte déjà 51 000 adeptes, pour partager en exclusivité une esquisse de la Mustang de septième génération sous la forme d'une voiture de course. La Dark Horse R ne sera pas la première S650 de sport automobile à être révélée, puisque nous avons déjà vu les GT4, GT3 et Supercar.

La nouvelle venue hérite de tous les atouts de la Dark Horse S, qui est elle-même basée sur la Dark Horse de route, mais sous une forme dépouillée. Ford Performance ajoute un arceau de sécurité conforme aux normes FIA, un siège de course, un volant à déverrouillage rapide et un volant de course. Il y a également un système d'extinction d'incendie et un interrupteur pour éteindre toute l'électronique. Le tableau de bord comporte un panneau central avec des commandes pour les phares, les essuie-glaces et les rétroviseurs, ainsi qu'un limiteur de vitesse dans les stands et un système d'affichage de données et d'acquisition. Un siège passager peut être ajouté en option.

Le Dark Horse S - et par extension la version R - est équipé de crochets de remorquage avant et arrière, de goupilles de capot, d'un système d'échappement différent, d'amortisseurs configurables, de freins améliorés et d'un aileron arrière réglable. Les jantes Ford Performance Parts, les "soudures stratégiques" et une pile à combustible pour une plus grande autonomie sont des exclusivités de la version R.

Selon le post publié sur Threads, Ford Performance a l'intention de dévoiler la Mustang Dark Horse R le 27 juillet prochain.