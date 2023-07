Il y a presque trois ans, en septembre 2020, Sylvain Levy et Pierre Chabrier, les deux YouTubeurs de la chaîne Vilebrequin (qui existe depuis 2017), ont lancé une campagne de financement pour transformer un Fiat Multipla, qui a fait l’objet de tant de moqueries, acheté sur le net. L’objectif, qui partait pourtant d’une simple blague selon les deux hommes, était de lui faire atteindre les 1000 chevaux. Mais le succès fut plus qu’au rendez-vous puisque qu’on compte, à ce jour, 19 000 participants à la cagnotte qui a dépassé le million d'euros pour donné naissance au 1000Tipla.

Le monospace a bien sûr était entièrement revu avec l’installation d’un châssis et d’une carrosserie de course. L’intérieur a été complètement modifié et un énorme aileron fut installé à l’arrière. Mais surtout, l’équipe de Vilebrequin a pu récupérer le moteur d’une Corvette C7 Z06 accidentée, un V8 6,4L de 659 chevaux, qui a été préparé pour les besoins du Fiat 1000Tipla et atteindre la puissance phénoménale de 1294 chevaux et 1581 Nm de couple.

Après des mois de préparations et de tests, Sylvain et Pierre ont enfin pu mettre leur bolide à l’épreuve lors d’un essai sorti hier soir sur Youtube et disponible en cliquant sur la vidéo ci-dessus.

À l’assaut des Hunaudières

Nous sommes le mercredi 7 juin, au Mans, en marge des qualifications du centenaire des 24 Heures. Avec l’accord de l’ACO (l’Automobile Club), les deux youtubeurs français ont eu 40 minutes pour faire rouler le 1000Tipla sur la célèbre piste de 13,6 km avec pour objectif d’atteindre la vitesse maximale du véhicule dans la ligne droite des Hunaudières, bien qu’elle soit entrecoupée par quelques virages lents de nos jours. Lors du test au banc d’essai, le compteur avait affiché 381 km/h.

Mais le timing qui se révèle être serré pour filmer le monospace sous stéroïdes. Pour se faire, l’équipe sera aidée par une Porsche 997 Turbo, préparée comme comme une GT2 RS, qui est chargée de devancer le 1000Tipla avec une caméra d’une valeur de 70 000 euros…

C’est Sylvain qui, le premier, prend les commandes de sa création pour les quatre premiers tours et dès la première accélération, le Multipla transformé laisse la Porsche de 750ch sur place. Au premier passage dans les Hunaudières, Sylvain atteint les 280 km/h en 6ème vitesse. Lors des boucles suivantes, le rythme sera légèrement plus élevé mais les deux hommes, remplis d’émotions, sont surtout surpris par l’instabilité, par moments, de leur véhicule trop lourd et assez peu rigide malgré un bon châssis. À la fin du relais de Sylvain, la fenêtre côté passager a même commencé à se décrocher.

C’est Pierre qui prend le volant pour les quatre tours suivants et il va lui aussi taquiner les 280 km/h malgré une léger problème de boîte de vitesse et une chaleur grandissante à l’intérieur de la voiture. Après avoir parcouru les huit tours, soit 100km, le monospace a d’ailleurs complètement vidé son réservoir de 80 litres !

Au final, le 100Tipla aura atteint une V-Max de 292,6 km/h (mais avec de la marge au moment du freinage) mais au delà des chiffres, c’est surtout le trop-plein d’émotions qui va envahir les deux youtubeurs pour avoir réussi ce pari complètement fou. À l’image du Renault Espace F1 en son temps, le 1000Tipla de Vilebrequin va marquer de son empreinte, une génération entière.