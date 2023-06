"Ce n'est pas le critique qui compte, ni l'homme qui signale comment l'homme fort trébuche, ou où l'auteur d'une action aurait pu mieux faire. Le mérite en revient à l'homme qui est dans l'arène, dont le visage est marqué par la poussière, la sueur et le sang, qui lutte vaillamment, qui se trompe, qui échoue encore et encore, parce qu'il n'y a pas d'effort sans erreur et sans défaut, mais qui s'efforce réellement d'accomplir les actes ; qui connaît les grands enthousiasmes, les grands dévouements, qui se dépense pour une noble cause, qui, dans le meilleur des cas, connaît à la fin le triomphe d'une grande réussite, et qui, dans le pire des cas, s'il échoue, échoue au moins en osant beaucoup, de sorte que sa place ne sera jamais parmi ces âmes froides et timides qui ne connaissent ni la victoire, ni la défaite."

C’est par cette tirade emphatique de Theodore Roosevelt que la Scuderia Glickenhaus, équipe pour le moins atypique ayant participé à l’édition du Centenaire des 24 Heures du Mans dans la catégorie hypercar, sans rencontrer le succès escompté d’une belle position à l’arrivée, a salué son effort, qui a lui-même contribué à entretenir la légende de la rudesse du Mans et apporter du mérite à ses rivaux plus performants cette fois-ci.

La réalisation d'un rêve aux 24 Heures du Mans

"L'échec, c'est avoir peur d'échouer", ajoute l’équipe, qui avait rêvée de courir au Mans pendant des décennies et rappelle avoir "travaillé à la réalisation de ce rêve".

Avant de participer à la légendaire course sarthoise, la Scuderia Glickenhaus a participé à onze courses d'endurance de 24 heures et a terminé chacune d'entre elles. La semaine dernière, le team a réalisé notre rêve en résistant à la terrible pluie au Mans et à la rude épreuve mécanique infligée aux autos qui dépassent allègrement les 300 km/h en de nombreux points du circuit.

"Nous avons commis des erreurs, nous les avons corrigées et nous avons couru jusqu'au bout, terminant 6e et 7e au classement général", rappelle l’équipe, qui peut se réjouir du fait d’avoir fait figurer ses prototypes hypercar devant ceux de prestigieux constructeurs à la riche histoire mancelle, comme Peugeot, Porsche ou encore l’une des Toyota.

"Nous sommes fiers de notre rêve, de construire deux véhicules qui ont concouru au plus haut niveau du sport automobile pendant 24 heures sans le moindre problème technique. Nous sommes fiers d'être le seul constructeur à avoir terminé les 24 heures du Mans avec tous les véhicules que nous avons engagés, et ce avec une fraction de leur budget. Merci à notre équipe pour sa passion, son dévouement et son travail incroyable. Merci à nos fans de nous avoir encouragés, pour vos notes d'encouragement et votre soutien. Merci à nos sponsors pour leur soutien financier et technique."