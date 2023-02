En septembre 2020, Sylvain Levy et Pierre Chabrier, les deux YouTubeurs derrière la chaîne Vilebrequin, ont lancé une campagne de financement participatif pour transformer un Fiat Multipla, avec pour mission de lui faire atteindre les 1000 chevaux. Le projet 1000Tipla a été un grand succès avec 19 000 participants et une cagnotte qui a dépassé le million d'euros.

L'aventure n'en était qu'à ses débuts et il a fallu de longs mois pour transformer le monospace et y greffer un moteur récupéré sur une Corvette C7 Z06 accidentée, un V8 6,4L de 659 chevaux, qui a été préparé pour les besoins du Fiat 1000Tipla et atteindre la puissance souhaitée.

Galerie: 1000Tipla par Vilebrequin

3 Photos

Vilebrequin a documenté les grandes étapes de l'évolution de son bolide, de son kit carrosserie développé par Kei Muira (Rocket Bunny) au Japon à la livrée, d'abord bleue et jaune en référence à Michelin, qui a fourni les pneus, mais finalement devenue rouge pour répondre au mécontentement des internautes. Fin 2022, le 1000Tipla a été l'une des stars du dernier Mondial de l'Auto, où Vilebrequin avait son stand, mais il n'a pas encore été aperçu en piste.

Le banc va devoir être révisé après le passage du 1000Tipla

Avant cette étape, les deux YouTubeurs souhaitaient naturellement savoir si la mission d'atteindre les 1000 chevaux avait été dûment remplie et leur dernière vidéo les montre passer le Fiat 1000Tipla au banc... ce qui n'a pas été simple. La voiture a dû être en partie démontée pour entrer sur le banc et des cartographies spéciales ont dû être développées... et les passages répétés ont nécessité une réfection du banc une fois les analyses terminées !

Le verdict a montré que l'objectif avait été pleinement atteint puisque le Fiat 1000Tipla de Vilbrequin atteint les 1294 chevaux et 1581 Nm de couple. Le compteur a quant a lui affiché 381 km/h, mais il faudra un prochain essai sur circuit pour confirmer cette donnée.