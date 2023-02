Le Renault Espace F1 a beaucoup marqué les esprits dans les années 1990, mais ce n'est pas le seul modèle dans lequel le constructeur au losange a envisagé de placer le V10 qui faisait alors son succès en Formule 1.

En 1995, le concept Renault Initiale a suivi cette tendance, dans un modèle qui se caractérisait également par son design atypique à mi-chemin entre une berline et un monospace censé représenter le luxe extrême, et ce alors que le premier concept du "coupéspace" Avantime n'avait pas encore été dévoilé par Renault.

Des proportions extravagantes

Le moteur n'était en effet pas l'unique intérêt du concept Renault Initiale, reconnaissable à sa face avant très large mais aussi très basse et à son immense surface vitrée se terminant en forme de goûte à l'arrière, au dessus d'un coffre imposant.

La Renault Initiale

Dans l'habitacle, Renault prévoyait une sellerie en cuir faite à la main et une tablette en bois pour les passagers arrières.

Pour les standards de l'époque, la technologie embarquée était futuriste avec une console centrale permettant de voir des vidéos stockées sur un disque, et intégrant naturellement un téléphone de voiture.

La Renault Initiale était dotée d'une transmission intégrable et d'un système avancé de suspension pneumatique pour améliorer le confort pendant les trajets les plus longs.

Mais la caractéristique la plus insolite de cette voiture était bel et bien son moteur, un V10 3,5 L de 394 ch et 359 Nm directement dérivé de celui utilisé par Williams en F1 en 1994, avec une boîte automatique à six vitesses. Renault annonçait ainsi une vitesse de pointe de 300 km/h.

Ce concept ne s'est jamais traduit en modèle de route mais ses lignes ont quelque peu influencé celles de la Renault Vel Satis, concrétisée dans un premier concept, dans un second nommé Talisman, puis dans le modèle commercialisé au début des années 2000.

Le V10 de la Renault Initiale

Quant au nom "Initiale", il a été repris pour le Renault Initiale Paris, un concept de monospace dévoilé en 2013, et la dénomination "Initiale Paris" sert désormais à désigner les modèles haut de gamme de la marque.