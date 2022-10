Aujourd'hui a sonné l'ouverture du Mondial de l'Auto de Paris au public, l'occasion pour les amateurs de découvrir les dernières nouveautés des constructeurs encore présents. Les Français Renault, Peugeot, Citroën, DS et Dacia sont de la partie, contrairement à leurs homologues allemands Mercedes-Benz, Audi et BMW.

Il n'y a que peu de nouveautés, seul Renault a attendu l'évènement parisien pour dévoiler son concept. Quant aux autres constructeurs, nous avons absolument tout découvert sur internet bien avant l'ouverture du salon, les quelques nouveautés sont toutefois exposées afin que le public puisse les découvrir de plus près.

C'est avec une certaine déception que nous avons dressé notre liste des incontournables du Mondial de l'Auto 2022. Comme vous allez le voir, il y a quelques concepts et beaucoup d'électriques. Hélas, cette édition du salon parisien fait peu rêver. Nous sommes loin de l'édition 2018 où Peugeot avait fait grand bruit avec son concept E-Legend, et où Bugatti était venu avec la Divo.

1000Tipla par Vilebrequin

C'est sans doute LA voiture à ne pas manquer au Mondial de l'Auto. La 1000Tipla de Vilebrequin a été, comme vous le savez déjà, conçue et produite par les deux YouTubeurs (Pierre et Sylvain) avec l'aide de leurs partenaires et de leurs supporters qui ont mis la main à la poche pour financer ce projet estimé à un peu plus d'un million d'euros. Le résultat parle de lui-même, le Fiat Multipla n'a jamais été aussi énervé avec un kit aérodynamique agressif et une puissance colossale de 1000 ch grâce au moteur V8 niché à l'avant.

Peugeot 408

La Peugeot 408 est la grande nouveauté de Peugeot qui espère vendre son modèle comme des petits pains. La 408 a déjà été présentée par le passé, nous avons d'ailleurs fait le déplacement chez Peugeot pour la découvrir et pour vous la présenter en vidéo. La Française a une forme étonnante à mi-chemin entre le SUV coupé et la berline. Son design est aguicheur, nul doute qu'elle plaira au grand public.

Renault Turbo 3E

Renault a créé la surprise en présentant son concept dérivé de la Turbo 2. Voici donc la Renault Turbo 3E, qui comme son nom l'indique, est électrique. Elle développe une puissance suffisante de 380 ch et pourrait bientôt être produite en petite série. Le patron de Renault, Luca de Meo, veut l'utiliser en championnat du monde des rallyes.

Renault 4Ever Trophy

Renault est nostalgique de son passé et présente un énième modèle inspiré de ses stars d'époque. Voici donc la 4Ever Trophy, un concept électrique qui veut ressusciter l'esprit de la Renault 4L. Ce concept n'a pas fait grand bruit, mais ce qui est sûr, c'est qu'il donnera naissance à un modèle de série nettement moins extravagant commercialisé au côté de la Renault 5 électrique.

Alpine Alpenglow

Le futur d'Alpine sera électrique, et pour mieux nous préparer, le constructeur français basé à Dieppe a révélé quelques jours avant le salon son nouveau concept. L'Alpine Alpenglow est équipée d'un moteur à combustion alimenté en hydrogène vert produit par électrolyse de l'eau. Cet hydrogène est stocké dans deux réservoirs situés de part et d'autre du cockpit. Les spécifications techniques n'ont pas été dévoilées.

Alpine A110 R

Comment rendre l'Alpine A110 plus énervée ? En diminuant son poids de quelques kilos grâce au carbone et en soignant son look et son aéro. Voici la sublime Alpine A110 R qui délivre 300 ch grâce à son moteur 4 cyl, et qui est capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes !

Jeep Avenger

Le Jeep Avenger est l'une des rares véritables nouveautés. Il s'agit d'un petit SUV que la marque a dévoilé quelques jours auparavant, et qui a attendu le salon parisien pour révéler sa fiche technique. L'Avenger sera disponible en électrique, mais pas seulement, car des motorisations thermiques sont également prévues.

Hopium Machina Vision

La Machina est un concept créé par une start-up française qui veut nous faire changer d'avis sur les voitures à hydrogène. Elle est élégante et sportive, et sera produite en France, en Normandie. Le fabricant annonce une puissance d'environ 500 ch, et une autonomie pouvant atteindre 1000 km.