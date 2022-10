La Renault 4 est une véritable icône : elle a été vendue à plus de 8 millions d'exemplaires dans plus de 100 pays et, aujourd'hui encore, 30 ans après la fin de sa production, la 4L figure toujours parmi les voitures les plus populaires.

Renault a présenté en première mondiale au Mondial de l'Automobile de Paris le concept 4Ever Trophy qui, bien qu'étant encore un concept-car, préfigure ce que sera la gamme de la future Renault 4. Un modèle devrait arriver sur le marché en 2025 sous la forme d'un SUV de segment B, et 100 % électrique.

Futuriste avec des éléments rétro

Sous cette allure musclée, le lien stylistique avec l'ancienne 4L est évident, car la 4Ever Trophy en reprend les traits distinctifs : la silhouette est reconnaissable au premier coup d'œil, avec ses deux optiques avant rondes, une face arrière semblable à sa devancière, le tour agrémenté d'un petit côté baroudeur très sympathique.

Un style rétro qui s'intègre harmonieusement au reste de la ligne, sophistiquée et technologique. La calandre horizontale de la Renault 4 a été réinterprétée avec un ensemble qui paraît plus moderne, tandis que les feux sont désormais à LED.

Par rapport à la 4L que nous verrons arriver sur nos routes en 2025, le 4Ever Trophy se la joue baroudeuse, comme énoncé plus haut, avec un petit côté buggy qui lui va plutôt bien. Les porte-à-faux sont réduits pour optimiser ses capacités de tout-terrain, une roue de secours est posée sur la galerie de toit en fibre de carbone, tandis qu'une pelle avec deux plaques anti-enlisement sont accrochées à l'arrière.

Les passages de roues font plus de 20 cm, tandis que la généreuse garde au sol souligne la largeur des roues dotées de jantes de 19 pouces et de pneus à crampons qui, en outre, intègrent un compresseur capable d'adapter la pression en fonction du type de terrain abordé. Enfin, le soubassement a été renforcé pour protéger la batterie des chocs.

Uniquement disponible en électrique

La future Renault 4 partagera avec la 5 (qui arrivera un an plus tôt, en 2024) la plateforme CMF-BEV dédiée aux véhicules électriques du segment B, une déclinaison de la CMF-B actuellement utilisée par le Captur et la Clio, et sera entièrement produite en Europe, plus précisément dans le nord de la France.

Les seules données dont nous disposons concernent la capacité de la batterie lithium-ion, 42 kWh, et la puissance du moteur, qui devrait être d'environ 140 ch. Le concept Renault 4Ever Trophy sera visible sur le stand Renault durant toute la durée du salon.