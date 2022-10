Luca de Meo est plutôt actif en ce moment sur la scène médiatique, et après un échange constructif avec Carlos Tavares, son homologue de chez Stellantis, il y a quelques jours concernant la transition énergétique, le dirigeant italien s'est à nouveau penché sur le cas de la voiture électrique durant la conférence Made in Italy 2022, une convention numérique qui se tient sur trois jours sur le thème de la durabilité et de l'innovation.

Dans son discours, le dirigeant a rappelé combien les dernières années ont été résolument complexes pour l'industrie automobile en général, et pour Renault notamment. Il fait référence au changement d'époque dicté par la transition énergétique et la numérisation, ainsi qu'à "quelques cygnes noirs" (la puissance de l'imprévisible) tels que la crise sanitaire et la pénurie de semi-conducteurs.

La confiance en l'avenir

Toutefois, Luca de Meo a tenu à souligner que les crises peuvent parfois se transformer en opportunités : "Le fait de devoir quitter la Russie, qui représentait 20 % de nos volumes, par exemple, nous a permis de nous recentrer sur d'autres marchés et d'autres segments, et les choses se passent déjà très bien. Bien sûr, la possible récession attendue dans les mois à venir présente un défi supplémentaire, mais nous avons montré que nous pouvons naviguer dans les eaux tumultueuses".

"Comme toute personne qui a été malade", a poursuivi Luca de Meo, "il y a actuellement chez Renault un courage et une vitalité que j'ai rarement vus au cours de mes 30 ans de carrière. Et puis, en tant que fan de Formule 1, je crois que si nous ne pouvons pas suivre un plan A, nous nous rabattrons sur un plan B ou un plan C. Nous devons être capables de lire les situations à plusieurs niveaux et de nous adapter à ce qui se présente à nous."

Une analyse globale de la transition

En ce qui concerne la transition écologique, notre protagoniste a confirmé qu'il n'aimait pas les positions tranchées, mais préférait les solutions qui prennent en compte les différents aspects qui composent un scénario donné. Ainsi, Luca de Meo est revenu sur la décision de l'Europe concernant l'arrêt des ventes de toutes les voitures équipées d'un moteur thermique en 2035 : "Je n'aime pas les gens qui voient le monde en noir et blanc. Il existe toute une gamme de couleurs et de nuances. Pour les objectifs de l'UE, nous nous sommes battus pour avancer un peu l'horizon temporel, mais le discours est plus sophistiqué".

"Une manière équitable d'aborder la lutte contre les émissions devrait tenir compte de l'impact des différentes technologies dans leur ensemble et non pas seulement de la quantité de pollution d'un véhicule du réservoir à la roue. La lutte contre le changement climatique ne fait pas débat, mais si l'on considère l'ensemble de la chaîne de valeur, nous voyons encore de la place pour d'autres technologies. L'ennemi n'est pas une technologie plutôt qu'une autre, l'ennemi est le CO 2 et le reste des émissions polluantes. Les autorités doivent fixer l'objectif à atteindre, mais laisser ensuite la place aux ingénieurs pour trouver le moyen d'y parvenir".

Luca de Meo a toutefois insisté sur la volonté de respecter les règles, et même de les anticiper, en allant peut-être jusqu'à ne vendre que des voitures électriques dès 2030 sous la marque Renault. Toutefois, a-t-il conclu, "nous devons laisser d'autres options ouvertes car, en fin de compte, seuls les clients et le marché ont raison. Nous devons avoir ce fameux plan B".