Le 13 octobre prochain, Alpine présentera un nouveau concept-car qui "incarnera le renouveau de la marque Alpine, en termes de design et de technologie, pour ses modèles de course et de série", selon la marque. Par la suite, ce concept sera présenté physiquement à l'occasion du Mondial de Paris qui ouvrira ses portes le 17 octobre prochain.

Un concept-car bien étrange, encore dans la pénombre, mais qui annonce toutefois quelque chose de spectaculaire. Son nom en dit d'ailleurs assez long sur ses velléités. Apenglow fait référence à un phénomène optique qui apparaît comme une lueur rougeâtre horizontale près de l'horizon opposé au soleil lorsque le disque solaire est juste en dessous de l'horizon.

De son côté, Alpine le décrit comme "un phénomène lumineux qui laisse transparaître un filet de lumière horizontal teinté de rouge sur les montagnes avant le lever et après le coucher du soleil".

Ce nom reflète en quelque sorte la situation actuelle de la marque, qui est sur le point d'amorcer une transition énergétique sans précédent. Le concept Alpenglow apportera également quelques éléments de réponse sur le futur du design d'Alpine, et notamment de la remplaçante de l'A110, une voiture qui sera 100 % électrique.

Néanmoins, Alpine ne fait pas seulement référence aux modèles destinés à un usage routier, mais aussi aux voitures de course. L'Alpenglow semble être un concept-car dédié à la piste uniquement à en juger par sa carrosserie extrêmement aérodynamique.

Pour rappel, Alpine passera au tout électrique à partir de 2025. Le constructeur normand a déjà annoncé l'arrivée de trois nouveaux modèles 100 % électriques : une citadine sûrement basée sur la future R5 électrique, un crossover, et enfin la remplaçante de l'A110 co-développée avec Lotus sur une plate-forme modulaire dédiée.