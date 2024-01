La série Drive to Survive de Netflix a fait découvrir la Formule 1 à des millions d'Américains et de téléspectateurs à travers le monde qui sont, désormais, devenus les plus grands fans de la discipline. Une série similaire sur la NASCAR va être diffusée sur la populaire plateforme de diffusion en continu.

Intitulée NASCAR : Full Speed, A Netflix Sports Series, la nouvelle série suit 16 pilotes dans leur lutte pour le championnat de la Cup Series. Comme pour son homologue de la F1, les équipes de tournage ont eu un "accès exclusif" afin d'être au plus près des pilotes, tant sur la piste qu'en dehors. Les cinq épisodes dureront 45 minutes chacun.

La bande-annonce est plus un teaser, puisqu'elle dure moins d'une minute, et n'en dit pas beaucoup sur la structure de la série, mais dorénavant, nous savons la date de sortie, qui approche à grands pas.

La série sera diffusée le 30 janvier, dans un peu moins de trois semaines.

L'émission semble avoir été filmée pendant la saison 2023, qui a été marquée par de nombreux (et très gros) accidents, dont celui de Ryan Preece, qui s'en est heureusement sorti avec de légères blessures. La bande-annonce fait la part belle à ce type d'accident.

Une autre série similaire couvrant l'IndyCar a été annoncée à la fin de l'année 2022, mais il n'y a eu que peu de nouvelles à ce sujet depuis. Cette discipline n'a sûrement pas pu être hébergée par une plateforme de streaming populaire.

En revanche, la série sur la NASCAR nous promet d'être au plus proche des acteurs de ce redoutable championnat.

La courte durée de cinq épisodes seulement rend la série différente de Drive to Survive, qui en compte généralement plus de 10 depuis les 5 dernières saisons proposées. Reste à savoir si l'action de la NASCAR sera aussi dramatisée que celle de la F1. Cela ne peut être qu'une bonne chose pour accroître l'audience de NASCAR, qui a beaucoup fluctué depuis le milieu des années quatre-vingt.

La question que nous vous posons alors, serez-vous devant votre écran ce mardi 30 janvier 2024 ?

