La nouvelle Toyota Camry entrera sur la piste de course avant d'arriver chez les concessionnaires. Le constructeur automobile japonais a dévoilé la Camry XSE Next Gen qui participera à la NASCAR Cup Series, la saison prochaine. Ce bolide remplace la Camry TRD qui a engrangé 18 victoires et 25 poles lors des deux dernières saisons. Elle fera ses débuts en course au début du mois de février, mais la version de route, que vous pourrez acheter, ne sera mise en vente qu’à partir du 19 mars, aux États-Unis dans un premier temps.

Toyota et Calty Design ont conçu la nouvelle voiture de course pour qu'elle ressemble le plus possible à la version routière, qui a été dévoilée récemment. Mais le design est bien la seule chose que les deux véhicules partagent bien qu’il subsiste quelques différences comme à l’arrière.

À l’assaut de la Ford Mustang

Sur la face avant, totalement retravaillé, on retrouve le logo insigne, au-dessus de l’inscription Camry, et il en est de même derrière. Comme évoqué précédemment, le constructeur japonais a mis à jour la Camry pour l'année modèle 2025, il y a quelques semaines seulement. Toyota a donné à la berline, de neuvième génération, un design extérieur repensé et un habitacle lui aussi revu.

Le constructeur automobile a également modifié la gamme de groupes moto-propulseurs, ne proposant plus que des modèles hybrides, tuant ainsi le V6. La variante à traction avant associe un quatre cylindres, de 2,5 litres, à deux moteurs électriques, pour un total de 225 chevaux. Les versions à transmission intégrale bénéficient d’un troisième moteur électrique sur l’essieu arrière développant 232 ch. Pour la Nascar les chiffres seront largement supérieurs puisque la Camry XSE Next Gen aura un V8 à poussoir développant près de 700 chevaux.

La remplaçante de la TRD racer, affrontera la nouvelle Mustang Dark Horse dévoilée par Ford, plus tôt dans le mois (voir ci-dessous). Toyota, qui alignera huit voitures, va participer aux trois séries nationales, avec la Supra dans la série NASCAR Xfinity et la Tundra TRD Pro dans la série NASCAR Craftsman Truck. La première course de la saison sera le "Clash at the Coliseum" qui se déroulera à Los Angeles (Californie), en février.

