Les événements de sport automobile du monde entier ont bien souvent ne serait-ce qu’une BMW inscrite sur la liste des participants, et elles sont généralement modifiées d'une manière ou d'une autre. Mais comme vous le verrez dans la vidéo intégrée ci-dessus, certaines personnes pensent que le simple fait de suralimenter un moteur à aspiration naturelle de la marque allemande ne suffit pas.

Jimmy Giannoccaro possède l’entreprise G&H Transport, en Afrique du Sud, et a couru en Zambie par le passé. Il a donc à la fois l'argent et la passion qu’il faut pour mettre en place quelque chose de spécial et pour sa dernière création en date, il propose une BMW Z4 avec un moteur V8 tout droit venu de la Nascar.

Le projet a débuté avec un moteur Nascar à aspiration naturelle de 5,7 litres, vieux de dix ans, qui a été expédié comme modèle d'occasion des États-Unis vers l'Afrique du Sud, où il a été minutieusement installé dans le compartiment moteur de la BMW. Mais comme le dit le propriétaire, la voiture était "un désastre" l'année dernière, alors l’équipe de Giannoccaro est retournée à la planche à dessin pour l'améliorer en vue du Knysna Simola Hillclimb 2023, qui est largement considéré comme le premier événement de sport automobile en Afrique du Sud.

Une Z4 entièrement revue

Parmi les modifications, la Z4 américanisée s'est dotée d'une boîte de vitesses séquentielle qui envoie la puissance aux roues arrière via une transmission empruntée à une BMW M5. Le moteur a été adapté (ce qui a causé bien des complications) et les freins ont été mis à niveau grâce à un ensemble AP Racing avec des rotors de 15 pouces (380 millimètres) tout autour.

Mais ce n'est pas tout. La machine conçue pour la course de côte a également reçu un système de contrôle de traction et un ABS qui étaient tous inexistants l’année précédente.

Le moteur d'Hendrick Motorsports de 5,7 litres se trouve derrière les roues avant, faisant essentiellement du coupé allemand une machine à moteur central avant. Il peut fonctionner jusqu'à 10 000 tr/min, mais comme le dit Giannoccaro, la Z4 est actuellement limité à 7 500 tr/min, avec un objectif idéal de 9 000 tr/min dans le futur.

Dans l'état actuel des choses, la voiture produit environ 590 chevaux et 635 Newton-mètres de couple, ce qui, selon le propriétaire, est très bon pour une voiture de course à aspiration naturelle.

Côté look, l'équipe a importé d'Allemagne un véritable kit carrosserie GT3, faisant de la Z4 de Giannoccaro la première en Afrique du Sud à avoir une telle apparence, ce qui n’est pas pour nous déplaire.