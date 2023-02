Dans le drift, il est parfaitement clair que le conducteur et la voiture jouent des rôles tout aussi importants dans ce ballet de pneus. Le plus intéressant, c'est qu'il y a très peu de limitations en ce qui concerne la machine de course, contrairement à la plupart des autres catégories de sport automobile.

Vous pouvez assembler n'importe quelle monstruosité et la faire courir, à condition qu'elle soit suffisamment puissante, que les angles de suspension soient corrects et que le système de refroidissement soit convenable.

Mais que faire si vous voulez réutiliser une vieille voiture de course et la transformer en une nouvelle voiture de drift ? C'est l'idée qu'a eue Aaron Losey. Dans une nouvelle vidéo de Lary Chen sur YouTube, Losey nous raconte comment il a transformé une vieille voiture de NASCAR en une machine de drift.

Pour commencer, c'est un mélange assez incroyable. La voiture intègre un châssis tubulaire d'une NASCAR combiné au sous-châssis avant d'une Chevrolet Chevelle. Un moteur V8 et une boîte de vitesses manuelle à quatre rapports étaient fournis avec la voiture que Losey a achetée. Il admet qu'il a dû apporter très peu de modifications au moteur et aux essieux, car ils étaient déjà bien réglés. Aura-t-elle un jour une carrosserie inspirée du stock-car ? Probablement que oui, mais pour l'instant, elle est utilisée sous cette forme dépouillée.

Un long travail a été fait sur la suspension. Cette machine était à l'origine une voiture de course unidirectionnelle et Losey a dû faire en sorte qu'elle puisse tourner dans les deux sens. De plus, des modifications substantielles ont été apportées à la géométrie de la direction afin de permettre à la voiture de se mesurer à d'autres machines de drift.

Le moteur V8 a été conservé en grande partie, à l'exception du carburateur. Cette petite modification a permis au moteur 5,7 litres de gagner 40 ch supplémentaires pour atteindre une puissance maximale d'environ 370 ch.