Bien que la 911 soit le modèle le plus populaire de Porsche (peu importe sa variante), la 918 Spyder est, à bien des égards, l’un des véhicules les plus impressionnants que la marque allemande ait jamais conçu. Dévoilée en 2013, cette supercar hybride rechargeable, dont le groupe motopropulseur développe jusqu’à 887 ch, a dû se faire une place face aux McLaren P1 et Ferrari LaFerrari.

Pour se faire, Porsche a rapidement proposé des exemplaires équipés du pack Weissach qui rend la voiture plus légère (de 36 kg) et plus véloce. L’un des plus beaux d’entres eux va justement être mis en vente via le programme Sealed de RM Sotheby’s, du 17 au 19 janvier 2024.

Le châssis n° WP0ZZZ91ZFS800680 est le 680e exemplaire de la Porsche 918 Spyder, sur un total de 918 (d’où le nom de la voiture). Plus important encore, il n’existe que trois 918 Spyder qui arborent cette livrée "Psychedelic Design" et celle-ci en fait partie. Lorsqu’un client choisissait le pack Weissach, il avait la possibilité personnaliser sa voiture avec un film vinyle (en finition noire mate) appliqué en usine. Cette nouvelle livrée avait souvent pour but d’évoquer une Porsche historique telle que la célèbre robe Martini de la Porsche 936/77, victorieuse aux 24 heures du Mans en 1977.

Futur record en approche ?

Mais certains propriétaires ont décidé d’en faire autrement en personnalisant de A à Z la livrée de leur future 918 Spyder. C'est le cas de l’exemplaire en question, destiné au marché européen et qui est le seul au monde à être fini en blanc sur du Rosso Corsa. Révisé par le Porsche Service Center Gstaad, en juillet 2023, cette voiture est une première main et elle compte moins de 800 km au compteur depuis qu’elle est sortie des ateliers de Zuffenhausen. L’intérieur est tout aussi soigné et on compte plus de 175 000 € d'options sur cette voiture.

Cette 918 Spyder de 2015, aussi équipée du pack Weissach, n'avait parcouru que 20 km !

En parlant d’argent, RM Sotheby's n'a pas proposé d'estimation pour cette Porsche 918 Spyder, mais pas besoin de savoir faire décoller des fusées pour se douter que le prix final sera salé. À la fin de l’année 2023, la maison de ventes aux enchères a vendu une 918 Spyder pour 3.93 millions de dollars, au Texas, ce qui représente un nouveau record pour ce modèle (voir ci-dessus). Mais pour combien de temps encore ?