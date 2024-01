Porsche propose une grande variété de modèles de 911. Les options vont de la voiture de sport de tous les jours au monstre qui domine les circuits. Mais quelle est la meilleure 911 à conduire ? Une nouvelle vidéo compare la Turbo S, la Dakar, la Carrera T et la GT3 RS et tente de répondre à cette périlleuse question.

Si ces quatre voitures sont toutes des 911, ce sont aussi des machines extrêmement différentes. L'éventail des options proposées par Porsche pour sa célèbre voiture de sport peut sembler excessif, mais la comparaison dos à dos révèle ce qui les rend uniques les unes par rapport aux autres.

La Turbo S est un concentré de puissance et de confort. Elle a affronté facilement les rues encombrées de la ville. Dans un tout autre registre, conduire la Dakar sur des routes pavées est un peu insultant pour les ingénieurs qui l'ont conçue, mais l'élévation de la hauteur de caisse et un peu de tout-terrain ont mis en évidence la robustesse de cette Porsche surélevée.

La Carrera T manquait de puissance et de style, mais sa subtilité la rendait spéciale. Elle ne développe que 385 chevaux, mais la boîte manuelle à sept rapports la rend agréable à conduire. C'est une valeur sûre par rapport aux autres 911 de la vidéo de comparaison.

Il n'est pas surprenant que la 911 GT3 RS ait été couronnée meilleure voiture du groupe. Le moteur 4,0 litres flat-six à aspiration naturelle et le Pack Weissach offrent une expérience de conduite vraiment passionnante. Le prix du pack en vaut la peine rien que pour les palettes de changement de vitesse améliorées. La GT3 RS a l'air d'une voiture de course engagée au Mans, et non sur le parking d'un supermarché.

Quelle Porsche a le meilleur rapport qualité-prix ?

La RS n'est pas la 911 la plus chère de la gamme, ce titre revient à la 911 S/T (308 000 euros. Si la GT3 se vend 253 000 euros au départ, le prix grimpe en flèche dès que l'on ajoute des options.

La Porsche Carrera T est celle qui offre le meilleur rapport qualité-prix. Bien qu'elle soit moins puissante que la Turbo S, elle reste engageante, utilisable, abordable et amusante. Elle peut atteindre les 100 km/h en 4,3 secondes, ce qui est amplement suffisant pour la plupart des gens. Quelle est celle que vous aimeriez posséder ?