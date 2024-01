Porsche travaille sur une nouvelle version performante de la Taycan qui vient d'établir un record sur le célèbre tracé du Nürburgring. Le constructeur allemand n’a pas dévoilé toutes les données relatives aux performances mais nous connaissons au moins le chrono de la voiture. Le véhicule de pré-production a bouclé le tour du ring en 7:07,55 minutes, ce qui en fait la Porsche électrique la plus rapide de la Nordschleife. Le précédent record de la Tesla Model S Plaid a également été battu de 17,681 secondes.

Le temps de cette Taycan, qui ne possède pas encore de nom complet, est également 26 secondes plus rapide que l'actuel Taycan Turbo S et est très proche du temps de Rimac Nevera de 7:05.298, ce qui représente une sacrée performance. La nouvelle Porsche a été légèrement modifiée pour la rendre plus sûre pour cette démonstration. On retrouve des sièges baquets de course et un arceau de sécurité mais pas plus. Selon Porsche, une vidéo de ce tour sera diffusée à la mi-mars et il y aura probablement plus d'informations sur la voiture en elle-même ainsi qu’une révision de toute la série Taycan.

Tout ce que nous savons sur la prochaine Taycan

Les spéculations sur la nouvelle berline électrique pullulent. Celle-ci se nommera probablement "Taycan Turbo GT" et, selon les rumeurs, elle serait équipée d'un groupe motopropulseur à trois moteurs d’une puissance d’environ 1 000 chevaux. Un moteur supplémentaire sur l’essieu arrière devrait non seulement permettre une meilleure gestion de la chaleur, mais également un contrôle de traction avancé.

On ne sait pas si une nouvelle batterie ainsi que des inverseurs en carbure de silicium ont été installés dans cette voiture, mais un changement de conception ne serait pas improbable puisque Porsche a déjà annoncé qu'elle utiliserait cette technologie sur l'essieu arrière du nouveau Macan électrique.

Ce changement permettra un fonctionnement plus efficace aux courants continus plus élevés requis sur des pistes telles que le Nürburgring. Cela permettrait également à la nouvelle Taycan d’être plus constante. Porsche déclare que son pilote de développement, Lars Kern, a effectué plusieurs tours, avec à chaque fois un chrono très similaire.