Le nouveau Porsche Macan 2024 remplace une voiture très importante pour la marque allemande, un modèle qui a donné à tant de personnes la "satisfaction" d'acheter une Porsche. Et le grand changement du nouveau Macan, c'est qu'il est devenu électrique.

Les concepteurs m'ont permis de monter à bord d'un des derniers prototypes pour un test sur piste et tout-terrain, avant que le modèle de production définitif ne soit dévoilé.

Le Porsche Macan devient électrique, avant les 718 et Cayenne

Si le Macan a fait augmenter le nombre de "Porschistes", c'est en raison des prix plus abordables par rapport aux autres Porsche mais aussi parce que le Macan est un SUV, c'est-à-dire une voiture plus utilisable et plus polyvalente qu'une voiture de sport comme la Porsche 911, la Porsche Cayman et la Porsche Boxster, qui sont généralement accompagnées d'une deuxième voiture dans le garage.

Avec le Macan, cependant, beaucoup ont réalisé leur rêve de posséder une Porsche et de l'utiliser tous les jours.

Pour Porsche, le Macan a également été un modèle qui a conquis des clients qui avaient auparavant peut-être opté pour des SUV Audi, BMW ou Mercedes : environ 80% de tous ceux qui ont acheté un Macan sont en fait devenus de nouveaux clients de Porsche.

Le Macan a été dévoilé en 2013, introduit sur le marché en 2014 et a depuis enregistré plus de 800 000 livraisons dans le monde entier, recevant des mises à jour en 2018 et fin 2021 par le biais de restylages et d'"années-modèles". En 2015, il est devenu le modèle Porsche le plus vendu pour la première fois, remportant ce titre six fois jusqu'en 2022, alternant au fil du temps avec le Cayenne dans ce classement des Porsche les plus vendues.

Le nouveau Porsche Macan 2024 est la deuxième voiture électrique construite par Porsche, après la Taycan (lancée en 2019). La version électrique des Porsche 718 et Cayenne arrivera également dans les prochaines années, suivie d'un modèle positionné au-dessus et totalement nouveau pour Porsche, un SUV sportif de luxe également en version 100% électrique, conçu principalement pour la Chine et les États-Unis.

612 ch sous le capot

Avant de montrer le modèle de production définitif, Porsche a partagé quelques données techniques sur le Porsche Macan 2024 électrique. La puissance est de 612 ch (plus de 450 kW), avec un couple de plus de 1 000 Nm et une autonomie WLTP de plus de 500 km, quelle que soit la version et l'équipement du Macan 2024 électrique. Il est doté d'une "boîte de vitesses" à un seul rapport, mais à deux étages.

Il ne faut que quatre minutes sur une station de recharge CC ultrarapide pour gagner 100 km d'autonomie, grâce à une batterie d'"environ" 100 kWh (comme le précise le communiqué de presse de Porsche) alimentée par 800 V, qui peut atteindre une puissance de charge maximale de 270 kW.

Nouvelle plateforme PPE

Le Porsche Macan 2024 est construit sur la nouvelle plateforme PPE. Il s'agit d'une architecture dédiée aux voitures électriques développée par Porsche en collaboration avec Audi. C'est l'équivalent, pour les voitures à batterie, de la plateforme MLB que le groupe Volkswagen a utilisée sur de nombreux modèles, parfois même électriques : Audi A4, Audi A5, Audi A6, Audi A7, Audi A8, Audi Q5, Audi Q7, Audi Q8, Audi e-tron, Volkswagen Touareg, Bentley Bentayga, Lamborghini Urus, Porsche Cayenne.

La PPE est une plateforme modulaire évolutive et flexible qui peut être configurée avec un plancher et une batterie bas ou surélevés pour convenir aux berlines, aux breaks, aux crossovers et aux SUV.

L'autre plateforme électrique utilisée aujourd'hui par le groupe Volkswagen sur ses modèles haut de gamme s'appelle J1, également alimentée en 800 V comme la PPE. La J1 est une architecture moins moderne et moins universelle et a été utilisée pour la Porsche Taycan, et ses dérivés Porsche Taycan Sport Turismo et Porsche Taycan Cross Turismo, ainsi que pour l'Audi e-tron GT.

Contrairement à la PPE, qui permet d'avoir un pack batterie plat et d'un seul niveau, l'architecture J1 nécessite une "marche" dans la zone du plancher du passager arrière.

Moteurs à aimants permanents

Le nouveau Porsche Macan 2024 électrique utilise des moteurs à aimants permanents, comme sur la Porsche Taycan. La tension d'alimentation est de 800 volts, afin de réduire le poids des câbles haute tension, les matériaux pour les fabriquer et l'espace d'installation sur le véhicule, ainsi que d'améliorer les performances et le temps de charge.

Le moteur électrique arrière du Macan 2024 est monté dans une position particulièrement reculée, ce qui fait passer l'équilibre des masses à l'arrière, avec un rapport de 48% à l'avant et 52% à l'arrière.

Batterie de 100 kWh, autonomie de 500 km

Toutes les versions du nouveau Porsche Macan électrique sont équipées d'une batterie lithium-ion sous le châssis, avec une alimentation de 800 V et une capacité d'"environ" 100 kWh, ce qui signifie que la valeur finale sera confirmée lorsque le modèle définitif sera dévoilé. La batterie se compose de 12 modules, chacun contenant 15 cellules prismatiques connectées en série, avec leur propre enveloppe en aluminium, ce qui les rend plus stables que les cellules à poche.

Les cellules ont une composition chimique NMC (nickel, manganèse, cobalt), répartie dans un rapport 8:1:1, avec une réduction de 60% de la quantité de cobalt. Cette composition permet d'obtenir une densité énergétique supérieure d'environ 30% à celle de la batterie de la génération précédente.

La batterie est protégée par un boîtier en fibre de verre composite, léger mais robuste, sous la carrosserie, afin de la protéger contre les chocs. Une plaque de refroidissement est également intégrée au boîtier de la batterie, tandis qu'un chauffage haute tension d'une puissance de 6 kW est utilisé pour la batterie et d'autres composants haute tension pendant les mois les plus froids.

Cela permet de maintenir la batterie dans une fenêtre de température optimale, à la fois pour la conduite et pour la charge rapide en courant continu. Le logiciel Porsche Charging Planner permet également un préconditionnement thermique. La réparabilité a également été améliorée : les modules individuels et d'autres composants importants de la batterie peuvent être remplacés séparément en cas de dysfonctionnement.

Lors d'un ralentissement, d'un relâchement de la pédale d'accélérateur ou d'un freinage, le Macan électrique peut récupérer jusqu'à environ 240 kW pour régénérer l'énergie électrique et recharger la batterie, avec une décélération pouvant presque atteindre un demi g (environ la moitié d'un freinage intense), selon la pression exercée sur la pédale de frein et en fonction de la température et de l'état de charge de la batterie (SOC).

Lorsque le freinage est plus intense, le système hydraulique intervient, conservant la philosophie de Porsche pour ses voitures électriques, comme sur la Taycan. Sur le Macan électrique, le conducteur peut également activer une fonction de récupération pour augmenter la puissance du frein moteur.

800 V et 270 kW de charge

Lorsqu'il est alimenté en 800 volts, le Porsche Macan électrique atteint une puissance de charge en courant continu de 270 kW, ce qui lui permet de passer de 10% à 80% en moins de 22 minutes.

En revanche, lorsqu'il est connecté à une borne de recharge alimentée en 400 volts, le Macan électrique se recharge en divisant le pack batterie en deux unités de 400 volts connectées en parallèle, afin qu'il puisse être rechargé plus rapidement. En pratique, cela revient à disposer de deux batteries de 400 V chargées en parallèle avec une puissance maximale de 150 kW, de sorte que les niveaux de charge des deux moitiés du bloc-batterie sont d'abord alignés, équilibrés l'un par rapport à l'autre, avant d'être rechargés ensemble.

Le Porsche Macan électrique est équipé de deux prises de recharge situées sur les deux panneaux latéraux arrière de la carrosserie. Les deux côtés peuvent être rechargés en courant alternatif jusqu'à 11 kW, tandis que le côté gauche peut également être rechargé en courant continu.

Suspensions et conduite

Mais comment se comporte le nouveau Macan électrique ? Dans quelle mesure est-il une Porsche en termes de dynamique de conduite ? Commençons par la suspension.

À l'avant, on trouve un double triangle dont les géométries et les réglages des ressorts et des amortisseurs sont conçus pour assurer la réactivité, la précision de la direction et la stabilité en ligne droite. La suspension arrière est multibras.

Le système Porsche Torque Vectoring Plus, qui équipe la version haut de gamme du Macan électrique, met en œuvre un contrôle indépendant du mode de conduite afin d'améliorer la traction, la stabilité et la dynamique latérale.

Les amortisseurs sont également à commande électronique PASM (Porsche Active Suspension Management), également disponible en option sur les versions équipées de ressorts hélicoïdaux. Le système réagit à l'état de la route, à la vitesse, à l'accélération longitudinale et latérale, à la pression sur l'accélérateur, à la direction et au réglage de la hauteur de caisse.

Lorsque le Macan électrique est équipé de ressorts pneumatiques, chaque mode de conduite fait varier le réglage de la garde au sol, abaissant ou relevant la voiture en fonction de la vitesse pour améliorer l'aérodynamique et donc l'autonomie ou pour affronter des parcours accidentés.

La configuration des roues du Macan électrique suit également la tradition Porsche : les dimensions des pneus avant et arrière sont différenciées pour s'adapter à la répartition du poids, qui est déplacée vers l'arrière, afin d'améliorer l'adhérence et la dynamique de conduite. Les roues peuvent aller jusqu'à 22 pouces.

Le nouveau Porsche Macan électrique est équipé de roues arrière directrices, qui réduisent le rayon de braquage (11,1 m) et améliorent la stabilité de conduite à grande vitesse. Jusqu'à 80 km/h, les roues arrière braquent dans la direction opposée à celle des roues avant, avec un angle de braquage maximal de l'essieu arrière de cinq degrés lors des manœuvres de stationnement.

Ce raccourcissement virtuel de l'empattement se traduit également par une plus grande réactivité dans les virages. Au-delà de 80 km/h, les roues arrière braquent dans le même sens que l'essieu avant. C'est donc comme si l'empattement était allongé, ce qui augmente la stabilité de la conduite lors d'un changement de voie sur l'autoroute, par exemple.

Logiciel et infodivertissement

Le Porsche Macan électrique adopte un nouveau système d'exploitation pour le logiciel embarqué, basé sur Android Automotive et offrant un plus grand nombre d'applications. Il s'agit d'une nouvelle génération du PCM (Porsche Communication Management), qui démarre en arrière-plan dès que le conducteur s'approche avec la clé. Les fonctions du véhicule et de l'infodivertissement sont ainsi immédiatement disponibles.

Le nouveau centre de connectivité s'appelle Porsche App Centre, qui sera mis à jour en permanence tout au long du cycle de vie du véhicule et dont le contenu sera mis à la disposition des clients du Macan pour une période de 10 ans.

Dans ce Porsche App Centre, des applications telles que Spotify, Amazon Music et TuneIn Radio, les plateformes de streaming YouTube et DAZN, le système de conférence Cisco WebEx et des jeux vidéo tels que Beach Buggy Racing, ou encore l'application Home Assistant peuvent être installés et utilisés directement à partir du téléphone du passager.

Les trajets avec arrêts pour la recharge peuvent désormais être planifiés en quelques secondes, en tenant compte des préférences du client concernant les types de stations de recharge et les fournisseurs d'énergie. Il est également possible de planifier et d'envoyer l'itinéraire au système d'infodivertissement lorsque vous n'êtes pas dans la voiture, via l'application My Porsche.

Instrumentation à 3 écrans

Jusqu'à trois écrans peuvent être installés dans l'habitacle du Macan électrique. L'instrumentation numérique comporte un écran incurvé de 12,6 pouces placé dans le champ de vision du conducteur. Comme d'habitude chez Porsche, cet écran constitue le point le plus haut du tableau de bord. À l'aide des commandes au volant, le conducteur peut personnaliser l'affichage du combiné d'instruments et l'affichage tête haute à réalité augmentée (en option), une technologie disponible pour la première fois sur une Porsche.

L'image en couleur de l'affichage tête haute RA est projetée comme si elle se trouvait dans l'environnement à une distance de 10 mètres. Dans la partie inférieure de l'image, la vitesse, les panneaux de signalisation et les symboles d'assistance et de navigation sont affichés de manière statique.

Les informations d'aide à la conduite sont également fournies par l'éclairage d'ambiance avec les feux de communication (de série). Il s'agit d'une bande lumineuse colorée à l'intérieur de l'habitacle qui s'anime pour informer et avertir les occupants, même lorsque la voiture est à l'arrêt, par exemple au moment de la recharge.

L'écran central est un écran tactile haute résolution de 10,9 pouces en qualité Full HD. Comme sur un smartphone, le conducteur peut déplacer ses applications préférées pour y accéder rapidement. En option, un écran de 10,9 pouces dédié au passager permet de visualiser des contenus, de régler les paramètres d'infodivertissement et de navigation, ou de diffuser des contenus vidéo, même lorsque la voiture est en mouvement : grâce à un film spécial, cet écran n'est pas visible depuis le siège du conducteur.