Certes, les goûts et le couleurs ne se discutent (en théorie) pas mais il faut bien avouer que certaines voitures ne peuvent qu’être décrites comme étant tout simplement sublimes, et cette Aston Martin DB2/4 Coupé, de Bertone, datée de 1954 en fait indiscutablement partie.

Avec ses lignes épurées, les plis subtils et sa silhouette caractéristique, vous ne pouvez pas détourner le regard de cette œuvre d'art sur roues. RM Sotheby's mettra aux enchères cette belle machine, le 8 décembre à New York, pour un prix de vente estimé entre 1,2 et 1,6 million de dollars (soit environ 1 111 574 à 1 482 099 euros).

Au-delà de sa superbe apparence, cette Aston Martin est également extraordinaire car c'est le seul coupé DB2/4 doté d'une carrosserie signée Bertone. Le carrossier italien a en effet produit six versions cabriolet mais un seul coupé à toit fixe.

L'histoire de cette machine commence avec Stanley H. Arnolt II, un homme d'affaires millionnaire de Varsovie qui adorait les voitures. Arnolt a établi une relation étroite avec Bertone et a notamment chargé ce dernier de créer une carrosserie unique pour la MG TD en 1952. Quelques années plus tard, une autre collaboration a abouti avec cette DB2/4.

Le bijou de Bertone

Bertone était apparemment très fier de ce coupé. Même après l'avoir livrée au premier propriétaire, le carrossier a exposé la voiture sur le stand du constructeur britannique au Salon automobile de Turin de 1957 et 1958. Selon la liste des enchères, Bertone avait l'intention de fabriquer davantage de ces coupés. Cependant, Aston Martin a refusé de fournir d'autres châssis à l'entreprise.

Le propriétaire actuel a commandé une restauration de 800 000 $ du coupé Aston Martin, en 2019. Les travaux ont ramené la voiture à son apparence du Salon de l'automobile de Turin de 1958, en repeignant notamment la carrosserie dans cette nuance de bleu pâle. Les constructeurs ont dû fabriquer de nouveaux composants pour le pare-chocs avant, les feux arrière et une grande partie des garnitures intérieures et extérieures.

Le bloc moteur six cylindres en ligne Aston Martin de 2,9 litres, d'origine, repose toujours sous le capot. La voiture a, par ailleurs, obtenu une révision des soupapes et des arbres à cames pour augmenter sa puissance. Cette Aston a remporté la première place de sa catégorie au Concours d'élégance de Pebble Beach 2023. Et elle a déjà reçu une invitation au Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2024, qui se tiendra en Italie, ce qui signifie que le nouveau propriétaire a une excellente excuse pour assister à cet événement prestigieux.

Galerie: Aston Martin DB2/4 Coupe de Bertone (1954) à vendre par RM Sotheby's