Si vous êtes un fan des voitures anciennes et plutôt rares, notez les dates du 24 au 26 mai prochain dans votre calendrier. Le Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2024, l'événement qui, depuis des années, rassemble certaines des plus belles voitures de tous les temps sur les rives du lac de Côme, sera de retour l'année prochaine.

Tout n'est pas encore défini, mais les inscriptions sont officiellement ouvertes et, comme les années précédentes, il est probable que l'événement se déroule entre Villa d'Este et Villa Erba, les voitures participantes étant réparties dans différentes catégories qui seront organisées une fois les inscriptions terminées. En 2024, BMW Group Classic sera également présent et sera responsable de l'organisation de l'ensemble de l'événement.

Villa d'Este 2024, voitures et catégories

Comme indiqué, le Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2024 présentera des voitures de toutes les époques avec des histoires incroyables à leur actif. À plus de six mois de l'événement, il est encore trop tôt pour entrer dans les détails, mais il suffit d'imaginer qu'en 2023, il y en avait plus de 50 voitures, réparties en huit catégories différentes, auxquelles s'ajoutaient 25 autres véhicules dans l'exposition spéciale.

Ainsi, l'année prochaine, les voitures de tous types et de toutes époques ne manqueront pas; des super-sportives conçues pour courir sur les circuits du monde entier aux voitures les plus élégantes destinées à parader dans le centre des plus belles villes du monde. Pour en savoir plus, il ne reste plus qu'à attendre la clôture des inscriptions.

Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2023

Villa d'Este 2024, comment s'inscrire ?

Pour tenter d'inscrire votre voiture à l'événement basé à Côme, la procédure est simple. Tout d'abord, vous devez accéder au site web dédié, en choisissant entre les voitures classiques et les voitures conceptuelles.

Une fois que vous aurez cliqué sur la section appropriée, vous serez transféré sur une deuxième page où vous devrez remplir un formulaire avec les coordonnées de la personne qui participe et les données de la voiture, ainsi que joindre six photos haute résolution de votre véhicule, de tous les côtés, y compris l'intérieur et le compartiment moteur.

Les plus belles BMW à la Villa d'Este 2023

Une fois le formulaire rempli, le jury procédera à une sélection minutieuse. Si l'inscription est approuvée, les frais d'inscription de 5 950 euros pour les voitures classiques et de 9 950 euros pour les voitures conceptuelles devront être payés, comprenant dans les deux cas une chambre d'hôtel pour trois nuits à l'hôtel Villa d'Este (du vendredi au lundi) et les services de restauration et de boisson.

Villa d'Este 2024, le programme

Tout comme la liste des voitures présentes, le programme reste à définir. La seule annonce faite par les organisateurs est qu'il y aura une parade exclusive dédiée aux Concept Cars.

Les voitures vedettes du Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2022

Villa d'Este 2024, prix et billets

Cette année, il est probable que le public puisse à nouveau visiter le Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2024 le samedi et le dimanche uniquement à la Villa Erba. Il est également trop tôt pour parler des billets, mais comme l'année dernière, ils pourraient rester gratuits pour le samedi et être proposés à environ 20 euros pour le dimanche. Là encore, nous en saurons plus dans les mois à venir.

Alfa Romeo 33 Stradale au Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2022

Villa d'Este 2024, comment s'y rendre et où se garer

La Villa Erba est située à Cernobbio, sur la rive du lac de Côme. La circulation est souvent dense le week-end et nous vous conseillons de partir à temps. L'adresse exacte à indiquer dans votre navigateur est la suivante : Villa Erba, Largo Luchino Visconti 4, 22012 Cernobbio.

La vidéo de l'édition 2022