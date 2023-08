Aston Martin se rendra cette année à la Monterey Car Week pour présenter la DBX707, la DB12 et bien d'autres modèles. Le constructeur aura également quelque chose de nouveau à dévoiler. Cependant, nous savons peu de choses sur cette voiture mystérieuse, et le constructeur ne donne que peu d'indices sur ce à quoi nous devons nous attendre.

Aston Martin affirme qu'il s'agira d'une "première mondiale" pour le "nouveau modèle qui n'a pas encore été révélé", alors que la marque célèbre son 110e anniversaire. Le premier véhicule électrique de la marque n'étant pas attendu avant quelques années, il ne s'agit probablement pas de cela. Le nouveau modèle pourrait être unique et rare, avec une production limitée, comme la Valour qui a été présentée en juin au Festival de vitesse de Goodwood. Il pourrait également s'agir de la DB12 Volante, que nos photographes ont surpris en train d'être testée en public.

Galerie: Aston Martin Valour

19 Photos

Aston a limité la production de la Valour, aux accents rétro, à 110 exemplaires seulement, qui se sont rapidement écoulés. La firme britannique a trouvé des acheteurs pour l'ensemble du lot dans les deux semaines qui ont suivi la présentation de la voiture, dont le prix est estimé entre 1,5 et 2 millions de dollars.

Bien qu'il ne soit pas possible de l'acheter, le véhicule sera présenté pour la première fois en Amérique du Nord au salon The Quail. La Valour s'inspire de la V8 Vantage des années 1970 et 1980. Aston a épuré le style avec un moteur V12 biturbo de 5,2 litres, développant 705 chevaux.

Aston présentera également sa nouvelle DB12, qui a fait ses débuts en mai. Elle est équipée d'un moteur V8 biturbo de 4,0 litres développant 671 chevaux. Aston proposera des essais de conduite de la DB12 et de la DBX707 tout au long de l'événement. La Valhalla ne sera pas présente, mais Aston présentera la voiture par le biais de la technologie VR dans son Aston Martin Club 131. Le club sera situé sur le 18e fairway du Pebble Beach Golf Links et proposera des services d'accueil et des voitures dernier cri.

Le constructeur automobile présentera également son programme de personnalisation Q dans un studio spécial du club-house. Les clients pourront s'informer sur les services sur mesure de la marque.

Nous aurons un aperçu complet du nouveau modèle d'Aston le vendredi 18 août, depuis The Quail, A Motorsports Gathering. À plus d'une semaine de la révélation, nous espérons qu'Aston dévoilera un ou deux teasers avant que le modèle ne soit dévoilé. Cette année, la Monterey Car Week s'annonce passionnante. Acura dévoilera son premier véhicule électrique, le ZDX, le 17 août. Bugatti a une Chiron dorée à dévoiler. Lamborghini, Maserati et d'autres constructeurs feront également de grandes présentations à Pebble Beach et à The Quail.