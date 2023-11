RM Sotheby’s ne chôme pas en cette fin d’année 2023. Après la spectaculaire vente de la Ferrari 250 GTO de 1962 (adjugée pour 48 millions d’euros), ou encore celle tenue à Las Vegas à l’occasion du Grand Prix de Formule 1, la maison canadienne prépare de nouvelles enchères qui auront lieu ce samedi 25 novembre, à Munich. 75 lots étaient initialement prévus mais une Ferrari Enzo ainsi qu’une BMW M1 ont été retirés du catalogue à la dernière minute. Malgré tout, voici un petit tour d’horizon de quelques voitures qui risquent d’en faire craquer plus d’un.

Ferrari 365 GTS/4 Daytona Spider de 1973 par Scaglietti

Estimation : 2 200 000 € - 2 500 000 €

L'origine de la marque Ferrari a commencé avec des voitures de sport, à toit ouvert, propulsées par le légendaire moteur V12, positionné à l'avant. Et quoi de mieux que cette 365 GTS/4 Daytona Spider pour symboliser cette période dorée de la mythique marque italienne ? Avec ses 352 ch, cette voiture a été livrée en août 1973. Il s’agit du 82e des 121 exemplaires de Daytona Spider.

Son premier propriétaire, Robert Lindner de Cincinnati l’a gardé jusqu’en 1991. La Ferrari est, ensuite passée entre les mains de plusieurs concessionnaires allemands. L’un d’eux a d’ailleurs remis le compteur de la Daytona à 0 (elle avait parcouru environ 66 000 kilomètres entre les mains de Lindner). Ayant subie une restauration complète dans les années 1990, la Ferrari a, entre 2013 et 2014, retrouvé sa sublime spécification d’origine Nocciola Metallizzato sur Pelle Beige. Elle a été soumise à Ferrari Classiche et a ensuite obtenu la certification du livre rouge (le Red Book) en 2016.

BMW 3.0 CSL de 2023

Estimation : 800 000 € - 1 200 000 €

Ce n’est peut-être pas la plus cher de toutes, mais cette BMW 3.0 CSL sera certainement l’une des attractions principales de la vente munichoise. Il s’agit d’une des cinquante 3.0 CSL construites pour célébrer le 50e anniversaire de la division M de la marque allemande. Avec sa finition en blanc alpin sur un intérieur en Alcantara noir, elle est tout simplement sublime et en plus de ça quasiment neuve, puisqu’elle affiche 33 petits kilomètres au compteur.

Son six cylindres en ligne turbocompressé de 3,0 litres, qu’elle partage avec la BMW M4 de production, développe quelques 560 ch. Mais contrairement à la M4 de série, la 3.0 CSL n’est proposée qu'avec une boîte de vitesses manuelle à six rapports, ce qui plaira aux puristes.

Aston Martin DB5 Vantage de 1965

Estimation : 750 000 € - 850 000 €

Un grand classique mais nous ne pouvions faire l’impasse dessus : RM Sotheby’s n’a pas oublié la voiture préférée de James Bond à Munich. Cette DB5 Vantage, à l’origine destinée au marché suisse, est le troisième exemplaire avec une conduite à gauche et le premier à être livré en Europe continentale. Son moteur six cylindres en ligne, de 4,0 litres, développait 325 chevaux à 5 750 tr/min. C’est quarante de plus que sur la version d’origine.

Cette Aston est vraiment unique et elle a l’air superbe avec sa combinaison de couleurs bleu égéen sur un intérieur en cuir beige Connolly. Son propriétaire actuel détient la Vantage depuis 2007 mais cette auto emblématique sert d’exposition depuis plusieurs années et nécessitera une remise en service avant qu’elle ne reprenne la route.

BMW 635 CSi Groupe A de 1983

Estimation : 320 000 € - 420 000 €

Quarante ans plus tôt, BMW fabriquait des voitures tout aussi monstrueuses. Outre une BMW 3.0 CSL, de 1973 prévue pour Munich, cette 635 CSi Groupe A, de 1983, n’a pas grand-chose à envier à ses cousines. Elle emmène avec elle un joli palmarès en sport automobile avec notamment un titre au Championnat d'Europe des voitures de tourisme, l’année de sa sortie, avec Christian Danner et Stefan Bellof au volant.

Elle est aujourd’hui proposée avec sa livrée gagnante de la Deutsche Produktionswagen-Meisterschaft ( c’était en 1984). Il s’agit d’une des voitures les plus importantes de l'histoire de BMW, ainsi que du DTM, et elle représente une occasion en or pour participer à de nombreuses courses historiques.

Si vous souhaitez voir tous les lots de la vente RM à Munich, cliquez ici.