Toutes les Ferrari 250 GTO sont exceptionnelles, mais celle-ci est particulièrement importante car il s'agit de la seule Tipo 1962 utilisée par l'équipe de course de l'usine. La machine a même terminé première de sa catégorie aux 1000 km du Nürburgring en 1962. Cependant, elle n'a pas réussi à terminer les 24 Heures du Mans cette année-là en raison de problèmes de surchauffe.

Proposé aux enchères par RM Sotheby's, elle n'a pas détrôné la Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupé, qui a atteint la somme stupéfiante de 135 millions d'euros lors d'une vente aux enchères à huis clos en 2022. Toutefois, elle a battu le record de la Ferrari la plus chère vendue aux enchères. Un titre anciennement détenu par une autre 250 GTO qui s'est vendue 48,4 millions de dollars en 2018.

Une 250 GTO très spéciale

Cette Ferrari était à l'origine équipée d'un V12 de 4,0 litres, la seule GTO pilotée par la Scuderia à recevoir un tel moteur. Mais après Le Mans, l'usine l'a remplacé par un moteur standard de 3,0 litres. Un pilote privé a acheté la voiture rénovée pour la faire courir en 1963.

Finalement, cette 250 GTO a atteint les Etats-Unis où son propriétaire actuel l'a acquise en 1985. Il a utilisé la voiture pour des courses de voitures anciennes et sur le circuit des expositions automobiles haut de gamme, remportant un Best of Show au Concours d'Elégance d'Amelia Island 2011.

Galerie: Vente aux enchères de la Ferrari 250 GTO 1962

5 Photos

La vente aux enchères comprenait les fiches de construction officielles pour la préparation de la voiture à la course au Nürburgring, au Mans, et la conversion en 250 GTO réalisée en usine. Cette documentation complète a permis d'établir la provenance historique de la voiture pour les parties intéressées.

51,7 millions de dollars

La vente aux enchères est terminée et, osons le dire, cela aurait pu être une bonne affaire. Le prix d'adjudication final de 47 millions de dollars est bien inférieur aux estimations initiales de 60 millions de dollars pour cette 250 GTO extrêmement rare. Avec les frais ajoutés, le prix final grimpe à 51,7 millions de dollars, un record pour une Ferrari vendue aux enchères. Comme mentionnée ci-dessus, elle détrône une autre GTO qui s'était vendue pour 48,4 millions de dollars, frais inclus.

La Ferrari 250 GTO est considérée par certains comme le plus grand chef d'œuvre du Cheval Cabré. De plus, elle a été produite en seulement 36 exemplaires de 1962 à 1964, pas étonnant que ce bijou, rare et précieux, atteigne des sommes astronomiques.