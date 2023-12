En allant littéralement là où aucune autre voiture n'est allée auparavant, cette Porsche 911 lourdement modifiée a grimpé à 6 734 mètres au-dessus du niveau de la mer. À l'origine, il s'agissait d'une Carrera 4S qui a été équipée d'essieux portiques pour augmenter la garde au sol à un niveau impressionnant de 350 millimètres. Pour s'assurer que cette voiture de sport passe-partout ne soit pas endommagée en grimpant sur des rochers, elle a été équipée d'une solide protection de soubassement en fibre d'aramide.

Romain Dumas, triple champion au Mans, a piloté cette aventureuse 911 équipée d'une paire de sièges en fibre de carbone et de harnais à cinq points d'ancrage. Les ingénieurs ont modifié la boîte de vitesses PDK en lui donnant des rapports plus courts pour faciliter l'accélération à basse vitesse. Un autre changement majeur a été l'adoption d'un système de direction par câble qui, selon Porsche, a rendu la tenue de route plus précise sur les terrains accidentés.

La Porsche 911 établit un record du monde d'altitude

La voiture n'a pas consommé de carburant fossile, car le réservoir a été rempli d'un carburant synthétique renouvelable produit à partir d'eau et de dioxyde de carbone. Pour atteindre le sommet de l'arête ouest d'Ojos del Salado, au Chili, une voiture d'assistance a été nécessaire. Les deux équipes ont dû affronter des températures glaciales et un air raréfié. En effet, l'air à cette altitude était environ deux fois moins dense qu'au niveau de la mer. Ce moteur six cylindres est doté d'une puissance de 443 chevaux en sortie d'usine, mais compte tenu de l'altitude élevée, le moteur boxer de 3,0 litres a probablement produit beaucoup moins d'énergie pendant son trajet vers le sommet.

Après deux semaines d'acclimatation à la haute altitude, la nouvelle tentative de record a eu lieu le samedi 2 décembre. Les deux voitures ont commencé leur voyage à 3h30 du matin et ont atteint le sommet à 15h58. En raison des conditions difficiles (températures glaciales, air raréfié et éloignement de la région), Porsche a dépêché deux médecins sur place.

Les 911 surélevées ont réussi à battre le précédent record établi en 2020 par deux camions Unimog qui avaient atteint 6 694 mètres sur le même volcan Ojos del Salado au Chili.

