Porsche a présenté la première 911 Turbo, de 1975, portant les performances de sa populaire voiture de sport à un niveau supérieur. Ce modèle avait un moteur turbocompressé de 3,0 litres, un kit carrosserie large et un aileron massif à l'arrière, lui donnant une apparence plus proche d'une voiture de course. En clin d'œil à la toute première 911 Turbo et pour célébrer les 60 ans du lancement de la 911 originale, le constructeur basé à Stuttgart a dévoilé une 911 Turbo unique et très spéciale.

L'effort de collaboration a impliqué Style Porsche, Porsche Exclusive Manufaktur et le bureau régional de Porsche Moyen-Orient et Afrique, avec le soutien crucial de collègues d'Heritage & Museum. Inspirée de la 911 Turbo historique, la voiture que Ferry Porsche a offerte à sa sœur Louise Piëch pour ses 70 ans, la création sur mesure capture l’essence d’un classique intemporel tout en embrassant des éléments de design modernes.

Pour les non-initiés, la toute première 911 Turbo était dotée d'une carrosserie 911 Carrera, avec un châssis étroit, combinée au grand aileron arrière des modèles ultérieurs. À l’intérieur, la voiture présentait un intérieur rouge distinctif orné de tissu tartan (qui vient d’écosse), sélectionné par Louise Piëch elle-même. La voiture était propulsée par un moteur turbo de 2,7 litres, par opposition au gros moteur de 3,0 litres des modèles qui suivront.

Tout comme la voiture d'origine, la 911 Turbo présentée lors du festival Icons of Porsche de Dubaï présente une finition extérieure argentée avec l’inscription "Porsche", façon vintage, en noir et rouge. Les roues noires, à cinq branches, s'inspirent également de la 911 Turbo classique avec un anneau extérieur chromé, qui correspond visuellement à la teinte principale de la carrosserie.

Réinventer l’icône

Voici ce qu’a déclaré Patrick Gallas, directeur de Porsche Exclusive Manufaktur pour Porsche Moyen-Orient et Afrique, à propos de ce projet unique :

"L'idée initiale de ce projet a commencé il y a un an. Nous voulions créer une itération moderne d’une voiture vraiment unique. Heureusement pour nous, les voitures Porsche que les gens qualifient d’icônes ne manquent pas. Nous avons choisi de remasteriser l’une des plus grandes ide toutes : la 911 Turbo originale ayant appartenu à Louise Piech."

La première 911 Turbo, vendue sous le nom de Porsche 930 en Amérique du Nord, était équipée d'un moteur refroidi par air d'une puissance maximale de 260 chevaux. Quelques années après son lancement, ce dernier a été mis à niveau pour obtenir une cylindrée plus grande, de 3,3 litres, ce qui a élevé la puissance à 300 ch. Ce moteur a été utilisé jusqu'en 1989.

Galerie: L'interprétation moderne à la Porsche 911 Turbo