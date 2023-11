Elle est l'emblème de "la Porsche" et la littérature à son sujet remplit facilement des bibliothèques. La Porsche 911 fête aujourd'hui ses 60 ans. Mais au lieu de raconter longuement l'histoire complète et complexe de ce modèle, nous allons remonter jusqu'à ses débuts. Au "onze", qui était en fait un "zéro-un".

De la 356 au prototype de la 754

À la fin des années 1950, la Porsche 356 s'approchait inexorablement de la limite de ses possibilités. Dérivée de la Volkswagen Coccinelle, elle avait pratiquement épuisé le potentiel de son moteur, de son châssis et de sa carrosserie. Après plusieurs réflexions préliminaires, dont une voiture à quatre places, un premier cahier des charges se dessina pour le successeur de la 356.

Porsche 356 A 1600 Speedster (1958)

Ferry Porsche fit notamment noter de manière succincte sur la liste de souhaits quadrillée : "deux places avec deux sièges confortables, sièges de secours, inclure le rétroviseur dans l'aile et un meilleur accès". Dans le même temps, la vente exigeait de "conserver la ligne Porsche actuelle, pas de voiture fondamentalement nouvelle et un caractère sportif". La direction à suivre était ainsi donnée : Evolution plutôt que révolution. Cela s'appliquait également à la technique. Le principe de propulsion avec le moteur boxer à l'arrière devait être conservé et le concept de châssis modernisé.

La forme de la future série était bien sûr au centre des préoccupations. À l'époque, Porsche ne disposait pas encore d'un département design, la forme faisait partie intégrante du développement de la carrosserie. Plusieurs propositions émanant du bureau d'études, mais aussi de designers renommés, étaient parvenues à Porsche. Aussi élégantes soient-elles, aucune d'entre elles ne trouva grâce aux yeux de Ferry Porsche : "elles étaient belles, mais ce n'était pas des Porsche", jugea le chef d'entreprise.

Selon Porsche, l'impulsion décisive a été donnée par le projet d'un jeune designer qui a rejoint en 1957 le bureau d'études de l'ancienne Dr. F. Porsche KG : le fils de Ferry Porsche, Ferdinand Alexander, a modélisé en 1959 un coupé qui se rapprochait pour la première fois des idées du fondateur de l'entreprise. Sur la base de ses dessins, le prototype 754, une étude prometteuse d'une voiture à quatre places, a vu le jour en 1960.

Porsche Type 754 T7

Le type 754 portait déjà la plupart des caractéristiques typiques de l'icône de design qu'est aujourd'hui la 911 : le capot avant aplati entre les ailes libres, les phares intégrés obliques, les montants A avec le pare-brise et la partie arrière élégamment effilée. Le projet avait rempli presque toutes les conditions du cahier des charges. À une exception près : le hayon arrière souhaité. Ferry Porsche a insisté sur ce point et a ainsi refusé la quatre places. En guise de compromis, l'empattement fut réduit à 2,20 mètres au lieu des 2,40 mètres des projets précédents.

Les débuts de la 901

Le développement du coupé à hayon avec une configuration de sièges 2+2 débuta en 1962. Son nom de type : 901. Le soir du 9 novembre 1962, le premier prototype sortit des portes de l'usine de Zuffenhausen pour un essai routier. Le temps était compté. Une voiture prête à rouler devait voir le jour avant l'automne 1963 pour être présentée en première mondiale à l'IAA. Les ingénieurs n'étaient pas seulement occupés par la 901, ils devaient également s'occuper d'une série de commandes de développement.

Porsche n'était pas seulement un constructeur automobile, mais aussi un bureau d'études très actif. Pour compliquer les choses, le fournisseur de carrosseries Reutter rechignait à investir dans le nouveau modèle. Pour pouvoir envisager une production en série, il ne restait qu'une solution : Porsche reprit l'usine à l'été 1963, y compris ses quelques 1000 employés.

C'est ainsi que le 12 septembre, Porsche fêta la première mondiale de la 901 à l'IAA avec un véhicule de pré-série dont le statut était encore loin d'être définitif. Ce n'est qu'en mai 1964 que le développement était suffisamment avancé pour que le nouveau modèle puisse être présenté aux professionnels. Le moteur boxer six cylindres avec huit paliers de vilebrequin était entièrement nouveau. Une lubrification à carter sec assurait une alimentation en huile suffisante, même en cas d'accélérations longitudinales et transversales élevées.

Dans chaque culasse tournait un arbre à cames, entraîné par des arbres intermédiaires et une chaîne. Avec une compression de 9:1, le moteur tirait de sa cylindrée de 1991 cm3 une puissance de 130 ch à 6 200 tours par minute.

Du côté des gaz d'échappement, Porsche utilisait le principe du chauffage de la voiture par échangeur thermique, qui avait fait ses preuves sur la 356. Les tuyaux de chauffage passaient dans les caissons des bas de caisse avec des ouvertures de sortie à hauteur du plancher. Les vitres arrière et avant étaient directement alimentées en air chaud par des buses de dégivrage.

Pour éviter les inconvénients de confort par rapport aux véhicules concurrents refroidis à l'eau, on prévoyait pour la 901 un chauffage supplémentaire de série à l'avant. La transmission était assurée par une boîte de vitesses à cinq rapports nouvellement développée, qui était également utilisée sur la 904 Carrera GTS qui fit ses débuts à la même époque.

Porsche 901 (1964)

La 901 devient la 911

Le 14 septembre 1964, Porsche lança la production en série de la 901. Les premiers véhicules restèrent exclusivement en possession de l'usine ou furent utilisés comme véhicules d'exposition.

Ce fut le cas pour le Salon de l'automobile de Paris, qui ouvrit ses portes le même mois. Cependant, l'exposition réserva à Porsche un obstacle inattendu : début octobre 1964, la direction de Porsche, étonnée, reçut l'opposition du constructeur français Peugeot qui dénonçait une violation du droit d'auteur et de la protection de la marque française concernant la désignation de type 901.

La direction des ventes proposa alors de modifier la gamme en remplaçant le "0" par un "1". Grâce à cette solution pragmatique, il n'a pas été nécessaire d'apporter de modifications importantes aux imprimés préparés pour les documents de vente, de publicité, les modes d'emploi et autres documents.

C'est du moins la légende qui circule depuis lors. Certes, 911 était plus facile à retenir que 901, ou alors on pensait que deux 1 en métal étaient moins chers qu'un 0. Cependant, plus tard, il y a aussi eu une Porsche 912 à quatre cylindres. Quoi qu'il en soit, une réflexion s'oppose à la théorie du zéro de Peugeot : BMW a longtemps construit les modèles 501, 502, 503 et 507. Réaction de Peugeot ? Aucune, même si la désignation 503 était plus proche de la 403 (Peugeot) que de la 901.

Le 22 octobre 1964, Ferry Porsche donna l'ordre de changer de nom. La 901 devenait la 911 après cette date. C'est précisément ce 22 octobre 1964 qu'une 901 prit forme dans l'atelier de production et devait être lancée sur les routes sous la nouvelle désignation 911. Ce fut la troisième et dernière voiture construite ce jour-là. Le coupé rouge portait le numéro de châssis 300 057. Aujourd'hui, le numéro 57 fait la fierté du musée Porsche.

Le prix de base de la nouvelle Porsche était de 21 900 marks (11 200 euros). Un supplément juteux par rapport à l'ancienne 356, ce qui explique pourquoi les clients se sont d'abord montrés réticents. Au début, le moteur à six cylindres à plat refroidi par air développait 130 ch, ce qui était suffisant pour atteindre 210 km/h. À titre de comparaison, une VW 1200 Standard de 30 ch pouvait atteindre 112 km/h à l'époque.

À partir de 1965, Porsche proposa la 912 à quatre cylindres, qui fit décoller les ventes. Un an plus tard, Porsche présentait la 911 S de 160 ch et, à l'automne 1965, la 911 Targa avec son arceau de sécurité en acier inoxydable caractéristique.

Jusqu'à l'année fiscale 1973, Porsche a produit 81 100 unités de la 911 et 30 895 unités de la 912. Au cours des 60 dernières années, 1 203 735 Porsche 911 ont été produites jusqu'à la fin de l'année 2022. Ferry Porsche avait un jour résumé la polyvalence de cette voiture de sport en ces termes : "La 911 est la seule voiture avec laquelle on peut aller d'un safari africain au Mans, puis au théâtre et ensuite dans les rues de New York".