Le passage de la 356 à la 911 a défini une époque pour Porsche. Et cette période a fait du constructeur la marque que nous connaissons aujourd’hui. La star de cette partie importante de l'histoire de la marque est la Type 754 T7, un concept qui a mis Porsche sur une nouvelle voie stylistique. Cet exemplaire unique et légendaire peut désormais être admirer au musée Porsche de Stuttgart.

La donation de la 356

La 754, créée en 1961, a été développée par Ferdinand Alexander Porsche (fils du fondateur de la marque) sur la base d'une 356. Cependant, la forme du prototype différait considérablement de celle du véhicule donneur. Même si le design a été constamment développé au fil des années jusqu'à sa présentation au Salon automobile de Francfort en 1963, le concept est resté, dans l’essentiel, fidèle à lui-même.

La partie avant, en particulier, comportait un élément chromé qui faisait paraître la voiture plus large, tandis que les phares ronds étaient un héritage de la 356. Les plus grandes différences se trouvaient sur le côté : le 754 avait un empattement plus long de 100 millimètres, et à l'arrière il y avait une "queue" plate avec des feux arrière horizontaux et deux sorties d'échappement centrales.

Une question de moteur (et de nom)

L'intérieur était plus grand que celui de la 356 et la 754 disposait même de quatre vrais sièges pour améliorer l'ergonomie au quotidien. Cependant, sous le capot de la Porsche se trouvait un 6 cylindres de 2,2 litres développant environ 130 chevaux, spécialement conçu pour remplacer le moteur 4 cylindres de la 356 Carrera 2 (qui, de l'avis des ingénieurs de l'époque, était trop bruyant).

À l'IAA, la 754 a été rebaptisée 901, pour ensuite être renommée à nouveau car elle portait le même nom qu'un modèle de Peugeot. Ainsi est née la 911, dont la dynastie a évolué au fil des années pour devenir une voiture de sport de rêve pour des millions de passionnés à travers le monde.

