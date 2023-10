Manthey-Racing prépare un kit d'amélioration pour la nouvelle Porsche 911 GT3 RS. Une nouvelle vidéo espion montre le véhicule d'essai en train d'attaquer à fond le célèbre circuit du Nürburgring.

Un monstre d'appui aérodynamique

La 911 GT3 RS mise au point par Manthey ne présente actuellement aucune différence stylistique notable par rapport au modèle standard. Les précédentes améliorations apportées par le constructeur se concentraient souvent sur l'aérodynamisme et le châssis de la voiture.

Galerie: Porsche 911 GT3 RS 2022

10 Photos

La 911 GT3 RS est un monstre d'appui aérodynamique dès le départ. La voiture peut produire 413 kg d'appui à 200 km/h, et 860 kg à 285 km/h, soit deux fois plus que son prédécesseur, la 991 GT3 RS phase 2. C'est également la première Porsche de série à être équipée d'un système de réduction de la traînée, et nous sommes curieux de voir comment Manthey améliore une machine aux caractéristiques aussi impressionnantes.

Manthey, spécialiste du Nürburgring

Plus tôt cette année, la société avait déjà lancé un kit pour la 911 GT3. Elle a travaillé avec Porsche pour développer un système de suspension hélicoïdale modifié pour la voiture. Le préparateur affirme que ses améliorations ont permis de gagner 4,1 secondes sur le temps au tour du Nürburgring de la GT3 standard, qui a été enregistré en 6'55''737. La 718 Cayman GT4 RS, réglée par Manthey, a bouclé le circuit en 7'3''121.

Manthey a doté la Porsche d'un aileron plus proéminent, de disques aérodynamiques pour les roues et d'un nouveau diffuseur arrière. La société allemande a donné à la GT3 RS de la génération précédente un ensemble d'améliorations similaires, et nous doutons qu'elle s'en écarte beaucoup avec le dernier kit. Le nouveau kit RS devrait comporter un plus grand splitter avant, un diffuseur amélioré, un nouvel aileron, etc.

Le moteur de la RS, mis au point par Manthey, devrait être le flat 6 atmosphérique de 4,0 litres de Porsche. Il développe 518 chevaux et peut propulser le coupé à 100 km/h en 3,0 secondes. La vitesse maximale est de 296 km/h. La seule boîte de vitesses disponible est la boîte PDK à sept rapports.

Nous ne savons pas combien coûtera le nouveau kit, mais la mise à niveau pour la GT3 standard est de 55 000 euros. Ce prix comprend l'installation, mais les jantes optionnelles coûtent 14 700 euros de plus. Ce prix n'inclut pas la voiture, et la 911 GT3 RS 2023 a été lancée avec un prix de départ de 214 228 euros. Le nouveau-né de Manthey devrait coûter des dizaines de milliers d'euros.