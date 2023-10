La Porsche Vision 357 a été présentée en janvier 2023 à l'occasion du 75e anniversaire du constructeur allemand. Elle imaginait le modèle classique 356 dans le monde moderne, en s'appuyant sur les bases d'un 718 Cayman GT4 RS. L'artiste Hakosan Design a maintenant imaginé une version piste dans un nouveau dessin.

La Vision 357 R est un projet purement hypothétique. Rien n'indique que Porsche ait l'intention de construire un tel concept. Toutefois, Hakosan Design a repris les codes de la marque afin d'imaginer à quoi pourrait ressembler ce véhicule en configuration "piste".

Porsche Vision 357 R Rendering Porsche Vision 357 Concept

À l'avant, la version Vision 357 R présente des phares orientés verticalement aux extrémités, alors que le concept original présente des phares circulaires que la carrosserie dissimule derrière des sections perforées. La version de course est également dotée d'une grande bouche d'aération dans le capot qui canaliserait l'air du bas de caisse vers l'imposant aileron arrière. Des prises d'air se trouvent sur le dessus des ailes.

Sur les côtés, les ailes avant sont plus larges et les roues plus grandes. Elles présentent une finition cuivrée avec des rayons qui se terminent en forme de Y. Alors que le concept-car de Porsche arbore des caméras orientées vers l'arrière, ce modèle est doté de véritables rétroviseurs latéraux.

Alors que la Vision 357 a un arrière plutôt fluide, la version R ressemble plus à une 911. Un aileron se trouve sur la partie arrière, a l'image de la GT3 RS. Le pont arrière comporte une section à ouvertures et des conduits NACA.

La Vision 357 R a de vrais phares, alors qu'ils sont absents sur le concept de Porsche. La partie inférieure est dotée d'un diffuseur et les sorties d'échappement sont plus rapprochées que sur le show car original.

Hakosan Design imagine la Vision 357 R avec un flat-six de 4,2 litres, développant 650 chevaux et pesant 1 100 kg. À titre de comparaison, la 718 Cayman GT4 RS développe 493 chevaux grâce à un moteur à six cylindres à plat de 4,0 litres.

Porsche a élargi sa gamme de concepts lors du Goodwood Festival of Speed 2023 en présentant la Vision 357 Speedster. Cette dernière utilise le groupe motopropulseur électrique de la 718 GT4 e-Performance et le châssis de la 718 GT4 Clubsport.