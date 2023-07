Porsche est d'humeur festive au Goodwood Festival of Speed 2023, où elle célèbre le 75e anniversaire de sa première voiture, la 356 No. 1 Roadster. Pour marquer cette occasion spéciale, les membres de Zuffenhausen ont créé une interprétation moderne de l'emblématique voiture de sport à toit ouvert. Le nouveau Vision 357 Speedster est la continuation sans toit du Vision 357 Concept présenté au début de l'année.

Alors que le coupé était basé sur le 718 Cayman GT4 RS, le tout aussi étonnant speedster tire ses origines du 718 GT4 e-Performance. Oui, elle est électrique. Le châssis de la 718 GT4 Clubsport est associé aux moteurs électriques et aux batteries du concept Mission R. La 718 GT4 e-Performance est une voiture électrique. Dotée d'un capot de protection unilatéral, cette voiture unique arbore fièrement les logos "75" en clin d'œil à la 356 d'origine.

Concept Porsche Vision 357 Speedster

32 Photos

Posée sur des jantes de 20 pouces en magnésium à blocage central équipées d'enjoliveurs en fibre de carbone, la Vision 357 Speedster est dotée d'un capot avant enveloppant et de caméras montées sur les ailes à la place des rétroviseurs latéraux. Le feu-stop est soigneusement intégré dans les bouches d'aération verticales à l'arrière. Porsche a opté pour une finition bicolore en combinant le gris marbre et le gris grivelo métallisé, également utilisé pour les jantes, avec des touches de bleu Miami sur l'ensemble de l'extérieur.

À l'intérieur, on trouve un siège abaissé avec une coque en plastique renforcée de fibres de carbone intégrée à la monocoque et équipée d'un harnais de course à six points. L'habitacle minimaliste est doté d'un tableau de bord en fibre de carbone. Les poignées de porte sont remplacées par des sangles en tissu afin d'alléger l'habitacle. Les touches de bleu Miami que nous avons vues à l'extérieur se poursuivent dans l'habitacle sur les quelques commandes individuelles ainsi que sur le volant.

Après son apparition publique cette semaine au Goodwood Festival of Speed, la Vision 357 Speedster sera également présentée à la fin du mois de septembre lors du Rennsport Reunion aux États-Unis à Laguna Seca.