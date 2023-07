Au fil des années, Porsche a conçu des voitures faites pour la route, mais avec l'ADN d'une véritable pistarde. Toutefois, il n'y a eu qu'un seul modèle à avoir porté le légendaire badge GT1. Une vingtaine d'exemplaires de la Straßenversion ont été fabriqués et le YouTubeur Tim Burton, alias Shmee, a eu l'occasion d'en piloter une et pas n'importe laquelle. La 911 GT1 originale passe la plupart du temps enfermée dans le musée de Stuttgart pour être admirée par les visiteurs, mais de temps en temps, elle sort de sa cachette.

Véritable prototype réalisé pour l'homologation du modèle - au même titre que la Mercedes CLK GTR de la même époque - la Porsche 911 GT1 est une véritable voiture de course pour la route. Sa variante pour le sport automobile a triomphé aux 24 heures du Mans en 1998, deux ans après la fabrication de ce prototype. Il s'agit d'un modèle du début de l'année 1996, mais avec les phares de la 996. Alors que toutes les 911 avant et après elle ont le moteur monté à l'arrière, la GT1 est le seul modèle homologué pour la route à être équipé d'un moteur central. Cela dit, le flat-six de la RSR est lui aussi monté entre les essieux.

KVC - Porsche 911 GT1 dans les Alpes

7 Photos

Au cœur de la 911 GT1 se trouve un flat-six biturbo de 3,2 litres développant 544 chevaux, transmis à l'essieu arrière par une boîte de vitesses manuelle à six rapports. En 1997, Auto Motor und Sport a testé la supercar et a réalisé le 0 à 100 km/h en seulement 3,9 secondes et de 0 à 200 km/h en 10,5 secondes. Très impressionnant pour une voiture de la fin des années 90. Son poids est similaire à celui d'une Mazda MX-5, avec seulement 1 150 kg.

Au-delà de ces chiffres impressionnants, la vidéo permet de découvrir certains détails moins connus, comme le compartiment à bagages situé près du moteur. On y accède en dévissant un panneau monté derrière la lunette arrière. En parlant d'ouverture, nous avons la rare opportunité de voir le moteur après avoir soulevé l'imposant panneau arrière. À l'avant, le capot s'ouvre également pour dévoiler le bouchon du réservoir, la batterie, les radiateurs et d'autres éléments.

Il y a quelques différences subtiles par rapport à la voiture de production "normale", notamment les vitres fixes. Les voitures clients sont rarement mises en vente, et lorsqu'elles le sont, elles se vendent très cher. Lors d'une vente aux enchères organisée par RM Sotheby's à Monterey en août 2012, une Straßenversion a été adjugée pour 1,17 million de dollars. En 2017, la vente aux enchères de Gooding & Company à Amelia Island a vu une 911 GT1 Straßenversion pour la coquette somme de 5,6 millions de dollars.