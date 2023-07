L'un des véhicules les plus adaptés à la piste dans la gamme actuelle de Porsche bénéficie d'une mise à niveau très poussée. Le constructeur automobile basé à Stuttgart annonce aujourd'hui le lancement d'un kit Manthey pour la 718 Cayman GT4 RS, qui apporte des modifications matérielles à l'aérodynamique et à la suspension, ce qui se traduit par de meilleures performances sur circuit. Développé en étroite collaboration entre les ingénieurs de Porsche Motorsport et les spécialistes de la Nordschleife chez Manthey, ce kit est conçu pour les journées de roulage sur circuit.

Il n'est donc pas surprenant qu'une fois équipée de ce kit, la petite Allemande boucle le tour du Nürburgring en 7:03,121 minutes. Cela représente une amélioration de plus de six secondes par rapport à la voiture de série. Porsche précise que la tentative a été réalisée avec l'ambassadeur de la marque, Jorg Bergmeister, au volant. La voiture utilisée pour cette tentative était chaussée de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 R.

Galerie: Porsche 718 Cayman GT4 RS avec un kit Manthey

Que comprend le kit Manthey ? Tout d'abord, il y a une augmentation significative de la force d'appui sur l'essieu arrière grâce à un nouvel aileron arrière qui est 8,6 centimètres plus large que l'aileron précédent et qui a des lames latérales plus grandes. Des améliorations ont également été apportées à la carrosserie du capot arrière du moteur, avec des renforts en carbone capables de résister aux forces aérodynamiques accrues. À une vitesse d'environ 200 kilomètres par heure, l'arrière amélioré produit une force d'appui accrue, passant de 88 kilos à environ 168 kilos.

Des améliorations ont également été apportées au châssis. Il s'agit notamment de nouveaux amortisseurs réglables qui ont quatre positions différentes. Les ressorts de l'essieu avant sont quant à eux relevés d'environ 20 %, et il existe deux versions de châssis - pour les voitures avec ou sans système de levage de l'essieu avant. Enfin, des plaquettes de frein spéciales, disponibles en option, garantissent de meilleures performances de freinage sur une large plage de températures.

Mais ce n'est pas tout. Porsche a l'intention de commercialiser le kit Manthey aux États-Unis, mais la société n'est pas encore prête à divulguer les détails de la disponibilité et du prix. Si vous équipez votre 718 Cayman GT4 RS du kit aéro/châssis, la garantie d'usine n'en sera pas affectée.