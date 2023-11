Depuis près de 50 ans, les modèles Turbo jouissent d'une position d'exception chez Porsche. Ils sont synonymes de performances élevées et couronnent chaque série de modèles. Pour souligner leur caractère unique, Porsche affine aujourd'hui une nouvelle fois son look.

Ainsi, les modèles Turbo recevront l'écusson modernisé dans une version particulièrement exclusive : au lieu de l'or, c'est une nouvelle teinte appelée "Turbonite" qui dominera. Les designers ont développé cette nuance de gris métallique noble spécialement pour le Turbo. Cette teinte de gris métallisé sera utilisée sur d'autres composants extérieurs et intérieurs sélectionnés. Le look des modèles Turbo devient alors unique.

Porsche introduira progressivement cette différenciation sur toutes les séries de modèles. La nouvelle génération de Panamera, qui sera présentée en première mondiale le 24 novembre 2023, ouvrira la voie.

"En 1974, nous avons présenté la première 911 turbocompressée. Depuis, la Turbo est devenue synonyme de nos modèles sportifs haut de gamme et, entre-temps, est presque devenue une marque à part entière. Nous souhaitons désormais rendre la Turbo encore plus visible et la distinguer davantage des autres dérivés comme la GTS", explique Michael Mauer, concepteur en chef chez Porsche. "C'est pourquoi nous avons développé notre propre esthétique Turbo. Sur l'ensemble des séries de modèles, les versions Turbo auront, à présent, une apparence élégante, noble, de haute qualité et très particulière".

La nouvelle couleur métallique Turbonit est exclusivement réservée aux modèles Turbo. Comme toutes les peintures, celle-ci a été minutieusement composée par les experts de Porsche Color & Trim. Les éléments créent un effet métallisé raffiné, dans une finition satinée contrastée.

Le logo à l'arrière et l'ouverture Daylight (DLO), ainsi que les bordures des vitres latérales, recevront, à l'avenir, une finition Turbonite sur les modèles Turbo. Selon la série de modèles, d'autres détails, tels que les incrustations sur les jupes avant, les rayons ainsi que les jantes en alliage léger, pourront être dotés de la peinture Turbonite.

La teinte Turbonite sera également la couleur dominante du blason exclusif des modèles Turbo. Tous les modèles sportifs haut de gamme l'arboreront prochainement à l'avant du véhicule, sur les jantes en alliage ainsi que sur le volant.

En outre, les éléments de l'habitacle, tels que les baguettes décoratives et les sangles de ceinture, ainsi que les éléments de commande tels que le commutateur de mode et le panneau de commande de la climatisation, seront aussi disponibles en Turbonite. L'étendue exacte dépendra de la série de modèles. En combinaison avec un intérieur noir, la teinte Turbonite est également utilisée comme couleur de contraste pour le fil des sièges, des revêtements de porte, du tableau de bord et des tapis de sol.

