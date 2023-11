Avant sa présentation mondiale le 24 novembre, la Porsche Panamera de troisième génération dévoile son intérieur entièrement modernisé qui s'inspire de celui de la Taycan. À l'instar de la berline 100 % électrique, la sportive dispose de peu de commandes conventionnelles puisque la plupart des fonctions sont accessibles via les écrans ou les touches tactiles sont montées sur la console centrale.

Elle est dotée d'un combiné d'instruments numérique de 12,6 pouces, d'un écran tactile central et d'un autre écran sur le côté passager du tableau de bord. La console centrale intègre des bouches d'aération réglables électriquement ainsi qu'un espace de rangement qui peut contenir plus de choses qu'auparavant. À l'arrière, Porsche a installé un autre écran tactile permettant aux occupants d'accéder à divers paramètres, notamment les médias, la navigation et l'éclairage d'ambiance.

À l'instar du modèle précédent, la nouvelle Panamera se dote d'une version Executive à empattement plus long, avec plus d'espace pour les jambes à l'arrière et de nouveaux sièges profilés pour un meilleur confort lors des longs trajets. Pour la première fois dans l'histoire du modèle, il existe une nouvelle option de sellerie sans cuir qui combine les tissus Race-Tex et Pepita de la marque.

Bien qu'il s'agisse d'une voiture grande et lourde pouvant accueillir confortablement au moins quatre personnes, la Panamera remaniée possède un habitacle centré sur le conducteur, dont la plupart des fonctions sont facilement accessibles. À cet effet, le sélecteur de mode de conduite se trouve sur le volant, qui intègre également le commutateur à bascule permettant de parcourir les menus d'instruments numériques. Vous pouvez également commander l'affichage tête haute optionnel depuis le volant.

À droite du volant se trouve le sélecteur de vitesse, et en le déplaçant de son emplacement traditionnel, Porsche a désencombré l'espace entre les sièges avant. Parmi les autres modifications, citons une bande lumineuse continue et de meilleurs matériaux pour la mousse des sièges. Espérons qu'il y aura une option pour remplacer les surfaces noires brillantes par quelque chose qui n'attire pas les empreintes digitales, car elles ne sont belles que sur les images officielles.

Lorsque nous avons conduit un prototype de la nouvelle Panamera au mois d'août, nous avons demandé à Porsche s'il y aurait à nouveau une version break plus pratique. Cela ne semble pas être le cas, car un membre de l'équipe de Zuffenhausen a déclaré que peu de clients avaient acheté le modèle sortant en version Sport/Cross Turismo. Les quatre prototypes présentés lors de la conférence de presse organisée en Espagne étaient tous à hayon. En outre, nous ne nous souvenons pas d'avoir vu des photos d'un modèle avec un long toit.