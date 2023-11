Dans le but d'améliorer l'expérience numérique de ses clients, Porsche a dévoilé son intention d'intégrer les services Google pour la navigation, la commande vocale et un vaste écosystème d'applications dans ses prochaines générations de véhicules. Le constructeur allemand devrait commencer à équiper ces véhicules vers le milieu de la décennie.

Cette intégration permettra d'introduire un large éventail de produits Google, notamment Google Maps, Google Assistant et une large gamme d'applications accessibles via le Google Play Store. Porsche affirme que les utilisateurs habituels peuvent être assurés qu'ils continueront à profiter de l'interface utilisateur familière du système d'infodivertissement Porsche Communication Management (PCM), avec des mises à jour régulières en temps réel pour garder le système à jour.

"Nos clients réalisent un rêve avec nos véhicules. Outre un design intemporel et des performances exceptionnelles, ils souhaitent également bénéficier d'une expérience numérique transparente. Cet écosystème mixte résulte de l'intégration de plateformes et d'applications que les clients connaissent depuis leurs appareils finaux. Nous avons une approche ouverte et nous développons des innovations avec des partenaires technologiques de premier plan", a déclaré Oliver Blume, président du conseil d'administration de Porsche AG, qui a fait part de son enthousiasme à ce sujet.

Par ailleurs, Google a récemment annoncé des mises à jour d'Android Auto et de Google Built-In, introduisant de nouvelles applications et fonctionnalités pour le divertissement à bord des véhicules. Les utilisateurs peuvent désormais participer à des conférences téléphoniques et à des réunions programmées, regarder leurs émissions de télévision et leurs films préférés, naviguer sur Internet et bien plus encore, le tout à partir de l'écran d'infodivertissement de leur véhicule.

Amazone Prime Video dans une Porsche !

Google Built-In, un ensemble de services et d'applications intégrés, s'est enrichi d'Amazon Prime Video. Initialement disponible pour certains modèles Renault, Volvo et Polestar, cette fonctionnalité devrait s'étendre à d'autres marques automobiles dans un avenir proche, voire aux Porsche à partir de 2025. En outre, le lancement de Vivaldi, un nouveau navigateur Internet, dévoilera aux utilisateurs une expérience de navigation web améliorée. Il est à noter que ces deux applications ne seront accessibles que lorsque le véhicule sera garé.

Plus récemment, le Rogue 2024 est devenu la première Nissan à être équipée d'un système d'infodivertissement intégré basé sur Google, offert avec un abonnement de cinq ans. Cette fonction est disponible en association avec un système d'infodivertissement amélioré doté d'un écran tactile de 12,3 pouces pour les modèles SL et Platinum. Le système intègre les services populaires de Google, tels que Google Maps, Google Assistant et Google Play, sans qu'il soit nécessaire de coupler un smartphone au véhicule.