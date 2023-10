Avez-vous entendu parler d'une entreprise appelée Zeekr ? Si c'est la première fois que vous voyez son nom écrit, tout ce que vous devez savoir, pour l'instant, c'est qu'il s'agit d'un fabricant de véhicules électriques haut de gamme qui appartient à Geely, la même société qui possède également Volvo.

Plus important encore, Zeekr, qui a été fondée en 2021, repousse les limites en matière de conception de véhicules avec des concepts et des véhicules de production avant-gardistes, extravagants et modernistes. Elle est l'une des nombreuses marques chinoises à le faire.

L'adversité chinoise, une bonne chose pour les constructeurs européens

Il s'avère que cette nouvelle tendance en matière de design est considérée comme une évolution positive de l'industrie par Porsche, puisque son directeur du design, Michael Mauer, a récemment admis qu'elle changeait la donne pour les constructeurs automobiles européens généralement plus conservateurs.

"Ces jeunes entreprises, qui n'ont pas d'héritage, peuvent faire des choses complètement différentes. En tant que designer, je considère que c'est une chose positive, car cela rend les décideurs, c'est-à-dire le conseil d'administration, plus ouverts d'esprit". - Michael Mauer lors d'une récente interview accordée à Bloomberg.

Mais quel est l'objectif lorsqu'il s'agit de certaines des marques les plus emblématiques comme Volkswagen et Porsche ? Il est évident qu'ils doivent faire la transition vers la nouvelle ère de la mobilité personnelle où ils seront en concurrence avec de nouveaux arrivants tels que Zeekr, Nio, Li Auto, Xpeng et d'autres nouvelles entreprises chinoises.

"J'ai toujours en tête l'image d'une pierre que l'on jette dans l'avenir. La question est de savoir jusqu'où je la lance. Atteindre exactement ce point idéal, aller suffisamment loin dans le futur, mais pas trop, est un véritable défi." - Michael Mauer

La Chine, un très bon marché pour Porsche

Bien que le marché chinois devienne de plus en plus difficile avec ces nouveaux véhicules électriques locaux, Porsche enregistre de bons résultats dans le pays. Au cours des six premiers mois de l'année, la firme de Stuttgart a livré 43 832 véhicules en République populaire, ce qui représente une augmentation de 8 % en glissement annuel. La Taycan, le seul modèle électrique de Porsche en vente aujourd'hui, a connu une augmentation de 46 % par rapport au premier semestre 2022. En fait, la Chine est actuellement le plus grand marché de voitures neuves de Porsche dans le monde.