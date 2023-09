L'année dernière, 26,8 millions de voitures neuves ont été vendues en Chine, tandis qu'en Europe, le total a atteint 10,1 millions en 2022. Ce premier chiffre montre à lui seul le dynamisme et l'évolution du marché automobile chinois, le plus grand du monde, capable d'exporter jusqu'à 2,5 millions de voitures.

Si l'on ajoute à cela le fait qu'en Chine, les voitures sont produites sous 170 marques différentes et qu'en Europe, il n'y a que quelques dizaines de marques originaires du Vieux Continent, il est facile de comprendre à quel point l'offre chinoise de voitures neuves est "infinie" et changeante, aux prises avec un restylage permanent, des changements d'année-modèle et des changements rapides de modèles.

L'invasion de plus en plus imminente des voitures chinoises en Europe pourrait apporter avec elle cette "agitation" typique du marché asiatique, en important sa rapidité de renouvellement. Pour le savoir, il faut attendre ce jour, mais en attendant, il est bon de connaître la dynamique si particulière des groupes automobiles chinois, de leurs marques et de leur nombre toujours croissant de modèles.

En Chine, un renouvellement continu des modèles et des restylages

Aujourd'hui, une marque naît ou renaît en Chine à un rythme mensuel et il ne se passe pas un jour sans qu'un nouveau modèle ne soit annoncé. Alors qu'en Europe, nous sommes habitués à un cycle de vie d'une nouvelle voiture qui dure environ six ans avec un restylage à peu près tous les trois ans. En Chine, les liftings se succèdent à deux ans d'intervalle et même pour un changement de génération de voiture, il n'est pas rare d'attendre plus de quatre ans.

Parmi les centaines d'exemples, citons celui du WEY VV6, le SUV compact chinois qui n'a été produit que pendant quatre ans (de 2018 à 2021) avec un moteur 2.0 turbo essence et qui sera bientôt supplanté par le nouvel utilitaire sportif électrique ou hybride rechargeable.

Wey VV6 EVO4

Si l'on prend l'exemple du DR 4, le SUV de Molise a suivi le rythme de mise à jour du modèle chinois dont il dérive. Basé sur le chinois JAC Refine S3, après son lancement en 2017, il s'est rebaptisé EVO4 en 2020 et a subi un important restylage en 2023.

De nouvelles marques arrivent...

À ce scénario changeant et résolument agité selon les normes occidentales, le plus grand pays constructeur de voitures ajoute une floraison continue de nouvelles marques, principalement indépendantes et consacrées désormais uniquement à ce que l'on appelle les NEV, c'est-à-dire les voitures électriques, les hybrides rechargeables et les prolongateurs d'autonomie.

Tank 500 Chery Tiggo 9

Mais même les grands groupes publics se sont adaptés à la tendance et produisent constamment de nouvelles marques et sous-marques, ainsi que de nouveaux modèles. Résultat : plus de la moitié des marques chinoises ont moins de dix ans.

Aion Hyper SSR Arcfox Kaola Omoda 5

Parmi les exemples de groupes directement contrôlés par l'État, citons les nouvelles marques Bestune de FAW née en 2016, Voyah et Nammi de Dongfeng (2020 et 2023), Arcfox de BAIC (2017), Aion de GAC (2018) et Jaecco, Jetour et Omoda de Chery (2023, 2018 et 2022).

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des marques indépendantes les plus jeunes qui ont vu le jour au cours des dix dernières années :

Aiways (2017)

Avatr (2021)

Cao Cao Auto (2023)

FangChengBao (2023)

Geely (2019)

Hengchi (2020)

HiPhi (2017)

Hozon Auto (2014)

Jidu Auto (2021)

Leapmotor (2016)

Li Auto (2015)

Livan (2022)

Lynk & Co (2016)

Mengshi (2023)

NIO (2014)

Ora (2018)

Radar (2022)

Seres (2016)

SiTech (2018)

Skyworth (2017)

Tank (2021)

Weltmeister (2015)

WEY (2016)

Xpeng (2014)

Yangwang (2023)

Yiwei (2023)

Zedriv (2017)

Zeekr (2021)

Mengshi M-Hero 917 Jidu Robo 01

HiPhi Y Yangwang U8

... et des marques chinoises qui partent

Avec un délai aussi court pour le lancement de nouvelles marques et de nouveaux modèles sur le marché, il est naturel de s'attendre à une sortie tout aussi rapide des marques et des voitures, même jeunes. Il suffit de rappeler, parmi beaucoup d'autres, les cas de Qoros, qui était prêt à débarquer en Europe dès 2015 mais qui a fait faillite en 2022, ou de Shuanghuan Auto, qui a existé de 1998 à 2016 et qui a réussi à vendre son SUV CEO (similaire à la BMW X5) et la petite Bubble (presque une copie de la smart fortwo) en Italie.

Qoros 3 (2014) Shuanghuan CEO (2005)

On peut y ajouter d'authentiques météores chinois qui sont aussi passés rapidement en Europe, comme Brilliance avec sa berline BS6, les SUV et pick-up Gonow et Katay, le Voleex C20R de Great Wall, ou l'aventure du Borgward renaissant, qui s'est terminée dans la nature en 2020, comme celle d'Evergrande et de ses Saab électriques de marque NEVS.

Great Wall Voleex C20R Brilliance BS6

Borgward BX5 NEVS 9-3

Promise et jamais arrivée, c'est la Silk-FAW S9, la supercar hybride produite par Hongqi qui devait sortir de l'usine de Reggio Emilia qui n'a jamais vu le jour.