On parle souvent de l'arrivée des voitures chinoises en Occident : avec des prix compétitifs et des progrès côté qualité, les véhicules du pays ont des atouts de plus en plus sérieux pour partir à la conquête de la planète et sont vus comme des concurrents pour les marques historique en Europe et aux États-Unis. Mais cette vague chinoise est-elle une réalité ?

Avant de répondre à la question, il faut s'accorder sur la définition d'une voiture chinoise. Le pays devient un important exportateur grâce à ses importantes capacités de production, ses salaires relativement bas et l'expérience apprise auprès des constructeurs occidentaux depuis au moins 20 ans. Aujourd'hui, l'industrie automobile chinoise devient le premier exportateur mondial, devant le Japon.

Les ventes de voitures fabriquées en Chine sur le continent européen entre janvier et avril 2023

Mais beaucoup de ces voitures restent fabriquées par des constructeurs basés en occident. Tesla, BMW, Volvo, Smart, Polestar, Dacia, Buick, Chevrolet, Lincoln et Lotus font partie des marques qui fabriquent des voitures en Chine et les exportent sur différents marchés, dont l'Europe et les États-Unis. Même si ces voitures sont fabriquées en Chine, je ne les considère personnellement pas comme des voitures chinoises.

Des marques de niche en Europe

La réalité actuelle est que cet ensemble de "véritables" marques chinoises est loin d'être un acteur majeur sur le marché européen, tout en restant absent aux États-Unis. Selon les dernières données de JATO, les marques chinoises ne représentent que 2 % des véhicules légers neufs immatriculés en Europe pour le moment en 2023 (jusqu'au moins d'avril).

Parts des marques chinoises et occidentales parmi les voitures fabriquées en Chine et vendues en Europe

L'exception MG

MG profite d'une croissance rapide non seulement grâce à ses modèles, mais aussi en jouant la carte européenne, en restant considérée comme une marque britannique. L'entité MG actuelle conçoit et fabrique ses véhicules uniquement en Chine mais reste positionné comme un constructeur britannique, ce qui l'a probablement aidé à percer plus facilement sur le marché européen que les autres marques chinoises.

La question est de savoir comment de temps il faudra aux marques chinoises pour améliorer leur image à l'international. La tarification peut être une bonne façon d'attirer les clients. Mais ce n'est pas suffisant pour remédier à la perception négative des voitures chinoises qui peut perdurer chez certains clients à travers le monde.

Part de MG dans les immatriculations des marques chinoises en Europe

L'auteur de cette article, Felipe Munoz, est spécialiste de l'industrie automobile chez JATO Dynamics.