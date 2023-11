Si vous êtes un passionné de Porsche, le nom de Magnus Walker vous est probablement familier. Comme vous, il aime les voitures de Stuttgart, mais il les porte à un niveau que peu de gens peuvent atteindre. À tel point qu'il est devenu l'un des plus importants collectionneurs de Porsche au monde (si ce n'est le plus important). Certainement le plus connu. Mais le bon Magnus ne se contente pas d'acheter des voitures et de les ranger dans son garage. Au fil des ans, il a récupéré des modèles très (parfois même très) endommagés, les a restaurés et a créé des pièces uniques.

L'une des plus célèbres est la Porsche "STR II", une voiture de collection qui a été vendue il y a plusieurs années à la Ingram Collection (l'une des plus importantes collections d'art britanniques) et qui a ensuite changé de mains. Le dernier chapitre (pour l'instant) de son histoire a été écrit hier avec sa vente à un nouveau propriétaire, pour la somme de 315 000 livres sterling (environ 361 000 euros).

Du Touring à la Spéciale

Bien sûr, la Porsche 911 "STR II" n'a pas toujours été ainsi. Bien au contraire. Née sous le nom de Porsche 911 T en 1972 et vendue aux États-Unis, elle est alors quasiment abandonnée, livrée à la merci des éléments et de la rouille.

Heureusement pour elle, son chemin a croisé celui de Magnus Walker, qui a décidé de lui redonner vie, en la modifiant sans altérer son ADN, mais en misant sur la performance. On retrouve donc de nouveaux panneaux en acier, des pare-chocs et des feux arrière issus d'une "R" et des vitres latérales en polycarbonate. Les modifications esthétiques comprennent également des jantes en alliage de 15 pouces et une coloration spéciale.

Porsche 911 STR II Magnus Walker

À l'intérieur, les sièges arrière ont été supprimés pour réduire le poids, tandis que les sièges avant sont plus sportifs, recouverts de cuir noir et équipés de ceintures de sécurité Schroth à quatre points d'ancrage. On trouve également un arceau de sécurité, un volant Momo à trois branches, une instrumentation redessinée - analogique bien sûr - et un pommeau de levier de vitesse en bois.

Porsche 911 STR II Magnus Walker Porsche 911 STR II Magnus Walker, gli interni

Dans le respect de la tradition

Naturellement, les modifications apportées par Walker à la 911 se sont également concentrées sur la mécanique, en premier lieu le moteur, un 6 cylindres boxer de 3,2 litres à aspiration naturelle - et refroidi par air - avec pistons JE forgés, nouvel arbre à cames et bien d'autres choses encore. La suspension repose sur des amortisseurs Bilstein Sport tandis que les barres de torsion sont signées Elephant Racing. Il va sans dire que la transmission se fait par les roues arrière, avec une boîte de vitesses à cinq rapports Porsche 915 entièrement reconstruite et un différentiel à glissement limité.

Les chiffres officiels indiquent une puissance de 275 ch, ce qui n'est pas mal pour une voiture pesant seulement 997 kg.