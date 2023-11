À l'approche de l'hiver, l'activité sur le Nürburgring s'est considérablement réduite. Les roulages touristiques sont clos pour l'année, le moment est donc idéal pour se remémorer certains des accidents évités de justesse sur la la Nordschleife au cours de l'année 2023.

Grâce à l'équipe d'Auto Addiction, nous disposons de 24 minutes de moments très chauds, mêlés à des sauvetages impressionnants et à quelques tranches de pur héroïsme automobile.

Après quelques minutes de visionnage, une chose devient évidente. Il y a beaucoup de conducteurs de BMW sur ce circuit, et certains auraient besoin d'un peu plus d'expérience sur la piste. Nous comptons une douzaine de modèles bavarois dans les trois premières minutes, à commencer par une E36 qui fait un bond effrayant à Kleines Karussell, le petit carrousel qui se trouve à la fin du parcours.

Peu après, une autre Série 3 ancienne est endommagée au célèbre virage de Brunnchen. La BMW aux couleurs de Martini sous-vire dans le gravier avant de traverser la piste et de heurter le mur du fond. Comme si cela ne suffisait pas, le conducteur rejoint directement la piste, dans le trafic.

Les conducteurs de BMW n'ont cependant pas tous le mauvais rôle. La vidéo de 24 minutes montre à plusieurs reprises un bon coup de volant, même si nous soupçonnons le conducteur de l'Aston Martin de ne pas avoir apprécié le passage tout en dérive d'une M3 (2'25).

Cette même voiture a drifté à plusieurs reprises dans la vidéo, y compris lors d'une dérive relativement réussie à 15'35. Quant à la E36 bleue figurant sur la photo ci-dessus, la scène a eu lieu également au petit carrousel (6'55). Il s'agit probablement du moment le plus effrayant de la vidéo.

Tout le monde aime les outsiders, et nous ne pouvons nous empêcher de sourire lorsqu'une Golf GTI dépasse une Lamborghini Huracán (11'55). Parfois, tout n'est pas une question de vitesse, et c'est tout ce que l'on peut dire de ce van Volkswagen transportant une personne portant un masque de cheval (9'20). Enfin, s'il s'agit bien d'un masque.

Prenez une boisson, installez-vous confortablement et profitez de ces clips sur l'un des circuits les plus difficiles au monde. Et si vous avez un moment préféré dans ce clip, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.