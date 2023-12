Nous savons, grâce aux innombrables courses que nous vous avons montrés jusqu'à présent, que la puissance n'est pas le seul facteur décisif pour la victoire. Avec la génération actuelle de voitures électriques, hautes performances, la puissance devient, dans une certaine mesure, un terme relatif : si vous voulez faire bonne impression sur la piste d'accélération, il ne suffit plus d'avoir plus de 300 chevaux à disposition. Il n’empêche, vos chances de triompher sont tout de même plus grandes…

Nos collègues turcs de chez Motor1 ont récemment opposé deux des véhicules électriques modernes les plus performants. La course, filmée à l'aéroport de Bursa Yunuseli, oppose la Mercedes-AMG EQS 53 et la Porsche Taycan 4S dans une course façon dragsters sur une distance de 400 mètres. Il existe également une comparaison d'accélération de 0 à 100 km/h mais voyons d'abord les spécifications.

Galerie: Mercedes-AMG EQS 53 Brabus

20 Photos

La voiture noire, dans la vidéo présentée en haut de cet article, est la Mercedes, qui, dans cette spécification particulière, a une puissance maximale de 761 chevaux et 949 Nm de couple. Sur le papier, elle devrait être capable de passer à 100 km/h, à partir d'un arrêt, en seulement 3,4 secondes et d'atteindre une vitesse de pointe de 220 km/h, ce qui peut sembler un peu juste. La voiture testée par nos confrères turcs pèse 2 655 kilos.

Légèreté et complexité

La Porsche Taycan en spécification 4S dispose d'un groupe moto-propulseur légèrement plus complexe avec une transmission à deux vitesses et un différentiel à glissement limité sur l'essieu arrière. Sa puissance est d’environ 530 ch, mais gardez à l’esprit qu’il s’agit du chiffre maximal. Sa puissance continue est évaluée à 430 ch. Le couple est d'environ 650 Nm, soit bien moins que la Mercedes, mais la voiture est aussi plus légère avec ses 2 215 kg. Le poids réduit et le groupe moto-propulseur plus avancé peuvent-ils donner à la Taycan 4S un avantage dans cette course ?

Galerie: Porsche Taycan 4S

19 Photos

Eh bien, comme mentionné dans le premier paragraphe, la puissance ne fait pas tout dans ce genre de course. La Mercedes, qui a l’avantage des chevaux, saura-t-elle nous faire mentir ? Est-ce suffisant pour battre la Taycan en confrontation directe ?

La réponse est dans la vidéo en haut de cette page.