À une époque dominée par l'électrification et les SUV, y a-t-il encore de la place pour les voitures de sport et les grandes routières de la vieille école, nées pour enthousiasmer, mais aussi capables de voyager en toute décontraction ? Heureusement, la réponse est oui ! Bien sûr, elles représentent un marché de niche, mais elles continuent à avoir des admirateurs dans le monde entier et sont incontournables.

Des modèles comme la Porsche 911, qui est à la pointe depuis 60 ans et a su traverser les époques tout en restant la référence en matière de sportivité. De l'autre, la nouvelle venue Mercedes AMG GT, développée directement par les ingénieurs d'Affalterbach et qui est l'expression ultime de la sportivité. Nous les opposons aujourd'hui dans un challenge roue contre roue.

L'extérieur

Esthétiquement, les deux concurrentes sont très différentes en termes de design et de taille. D'un côté, la Porsche 911, toujours fidèle à elle-même avec des lignes dessinées suivant la mécanique particulière qui veut que le moteur soit en porte-à-faux. Des feux avant arrondis, un nez jamais trop long pour cacher un petit coffre. La 911 est reconnaissable à des kilomètres.

De l'autre, la Mercedes AMG GT, qui conserve un schéma plus classique : moteur avant caché sous un long capot, calandre à lamelles verticales de type panamérica (un classique pour les Mercedes les plus sportives) et formes effilées de coupé.

Porsche 911 Mercedes AMG GT

Toutes deux parviennent à allier élégance et sportivité, sans avoir recours à des artifices particulièrement "tarabiscotés" pour se faire remarquer. Bien sûr, des appendices aérodynamiques peuvent ajouter à leur apparence, tout en les rendant encore plus efficaces sur la piste.

Modèle Longueur Largeur Hauteur Porsche 911 4,52 m 1,85 m 1,28 m Mercedes AMG GT 4,73 m 1,98 m 1,35 m

L'intérieur

Même à l'intérieur, et la taille joue un rôle dans leur définition, les différences entre les deux voitures de sport sont évidentes.

La Porsche 911 s'inspire fortement de son histoire tout en conservant des traits typiques. L'un d'entre eux est le bouton d'allumage situé à gauche du volant. Un héritage de l'ADN sportif de la marque. L'instrumentation est bien sûr numérique, mais ne renonce pas pour autant au passé, comme les graphiques circulaires et le compte-tours analogique au centre.

Sur le côté se trouve l'écran d'infodivertissement, tandis que sur le tunnel central on trouve les commandes de climatisation, le levier de vitesse et un petit espace de rangement. Les sièges arrière sont pratiquement des sièges de secours et conviennent aux enfants ou aux bagages.

Porsche 911, l'intérieur

L'aménagement intérieur de la Mercedes AMG GT reprend celui du reste de la gamme, avec une instrumentation 100% numérique flanquée d'un écran tactile placé verticalement. Dans le tunnel central, il n'y a aucune trace de commandes physiques, mais seulement un sélecteur de vitesse - automatique uniquement - et une boîte à gants. À l'arrière, deux sièges peuvent accueillir des passagers mesurant jusqu'à 1,5 mètre. En revanche, le coffre offre un volume de plus de 321 litres, qui passe à 675 litres lorsque l'on rabat les dossiers arrière.

Mercedes AMG GT, l'intérieur

Modèle Instrumentation numérique Moniteur central Coffre Porsche 911 7" (x2) 10,9" 132 litres Mercedes AMG GT 12,3" 12,8" 321/675 litres

Les moteurs

Nous arrivons ici à la partie la plus intéressante et la plus dynamique. La famille Porsche 911 est pratiquement infinie. Il va sans dire qu'au centre se trouve toujours et uniquement le 6 cylindres, disponible dans différentes cylindrées et puissances allant d'un minimum de 385 à un maximum de 650 ch, toutes turbocompressées. Non, parce qu'il y a encore de la place pour le 4.0 atmosphérique de la GT3 RS, une boule de feu de 525 ch avec un limiteur à 9 000 tr/min ! En ce qui concerne les transmissions, vous avez le choix entre une boîte manuelle et une boîte automatique à double embrayage. Histoire de ne rien laisser passer.

La traction ? Traction arrière ou intégrale, selon les modèles. Avec une telle gamme, vous n'avez que l'embarras du choix : vous pouvez opter pour une version "plus silencieuse" qui peut également être utilisée pour les longs trajets, ou pour une arme de piste qui concède peu (ou pas) de confort. Il est question d'électrification, mais nous ne savons toujours pas quand (et sous quelle forme) elle arrivera.

Porsche 911 GTS Porsche 911 GT3 RS

Pour la Mercedes AMG GT, en revanche, le choix est beaucoup plus restreint, même si l'on ne peut rien dire d'une voiture de sport qui ne cède pas au "downsizing" et propose un V8 biturbo de 4 litres sous le capot. Actuellement, seule la GT 63 de 585 ch est disponible. La transmission est assurée par la transmission intégrale AMG Performance 4Matic+, capable de transmettre 100 % du couple à l'arrière, tandis que la boîte de vitesses est la boîte automatique Speedshift à 9 rapports. Une version hybride rechargeable dérivée de celle du SL pourrait également voir le jour à l'avenir. Rien à faire en revanche pour les vilaines versions R, tandis que la porte reste ouverte pour les configurations de la Black Series.

Mercedes AMG GT, la face avant Mercedes AMG GT, l'arrière

Modèle Moteur Puissance min/max Traction Boite de vitesses Porsche 911 3.0 six cylindres turbo

3.8 six cylindres turbo

4.0 atmosphérique 385 à 650 ch Propulsion

intégrale Manuelle à 6 vitesses

Manuelle à 7 vitesses

Automatique à 7 vitesses Mercedes AMG GT 4.0 V8 turbo 585 ch Intégrale Automatique à 9 vitesses

Prix et équipements

Les prix de la Porsche 911 commencent à 124 885 euros pour la Carrera à propulsion et augmentent de plus en plus pour atteindre 308 976 euros pour la S/T, une version spéciale créée à l'occasion du 60e anniversaire du modèle et produite à seulement 1 963 exemplaires.

Si vous souhaitez vous en tenir à la production en série, vous "tombez" à 253 454 euros pour la GT3 RS. Il y a aussi la version Dakar, celle avec une garniture surélevée, pour ceux qui veulent courir là où il n'y a pas de routes.

La Mercedes AMG GT est disponible à partir de 199 750 euros, pack Premium Plus inclus. C'est pratiquement la même chose qu'une 911 GT3 (196 554 euros), mais avec 75 ch de moins.