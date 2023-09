Les voitures sont plus véloces que jamais, avec des puissances élevées facilement accessibles. La nouvelle 911 Turbo S est un véritable concentré de vigueur sur circuit, et le marché des pièces détachées s'est mis à l'œuvre pour tirer davantage de puissance du modèle. Dans une nouvelle vidéo, l'un de ces spécimens modifiés affronte une hypercar Porsche 918 Spyder de série dans plusieurs drag races, montrant ainsi que l'écart de performance s'est resserré.

Un cheval d'écart

La 918 Spyder est propulsée par un groupe motopropulseur hybride. Porsche a associé son V8 atmosphérique de 4,6 litres à deux moteurs électriques, un sur chaque essieu. Cette configuration développe 887 chevaux et un couple de 1280 Nm.

La 911 Turbo S qui lui fait face n'a pas d'assistance électrique, mais elle bénéficie d'une légère mise au point de la part d'ES Motor. Le fameux flat-six biturbo de 3,8 litres développe 650 ch et un couple de 800 Nm de série, mais un ensemble d'améliorations, comme de nouveaux intercoolers et un kit d'échappements en titane, permet d'augmenter la puissance. La 911 modifiée développe 888 ch, soit un de plus que la 918, et un couple de 1000 Nm.

La 911 sans assistance électrique, donc plus légère

La 911 est également plus légère que la 918, avec un poids de 1640 kg. L'hybride, quant à elle, affiche un poids de 1674 kg. Les deux modèles sont dotés d'une transmission intégrale, mais des boîtes de vitesses différentes séparent le moteur des roues, la 918 étant équipée d'une boîte à sept rapports. La 911 est équipée d'une boîte PDK à huit rapports.

La seule course que le Spyder a remportée a été la première. Il a pris la 911 au dépourvu, s'élançant devant la Turbo S et franchissant la ligne d'arrivée en premier. La 911 n'a plus perdu ensuite, remportant les trois autres drag races. Elle boucle le quart de mile (environ 400 mètres) en 9,7 secondes, contre 9,9 secondes pour la 918.

Les choses ne se sont pas améliorées pour l'hypercar hybride de Porsche lors des départs lancés. Dans les quatre courses, la 911 a franchi la ligne d'arrivée avant sa concurrente. La 918 n'a même pas pu surpasser la 911 lors du test de freinage, s'inclinant d'un pare-chocs.

Il y a dix ans, la 918 Spyder était une voiture d'avant-garde, avec des performances astronomiques et un prix tout aussi élevé. Aujourd'hui, une 911 Turbo S préparée peut la surpasser pour une fraction du prix...