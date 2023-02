Il y a peu de temps de cela, la chaine Carwow avait réalisé un drag race de SUV afin de déterminer lequel était le plus rapide. Après une série de tests comprenant des départs arrêtés ainsi que des départs lancés et des tests de freinage, deux SUV se sont détachés du lot. Il s'agissait du dernier Porsche Cayenne Turbo GT et du Tesla Model X. Ils avaient alors battu les Lamborghini urus, BMW X6 M et le Jeep Trackhawk.

Des nouveaux concurrents :

Aujourd'hui de nouveaux concurrents sont arrivés sur le marché. Le Cayenne Turbo GT ainsi que le X Plaid sont de nouveau de la partie mais certains souhaitent bien jouer les troubles fête. Carwow a décidé d'intégrer à cette course le nouveaux Lamborghini Urus Performante, le BMW X5 M et le Mercedes GLE 63 S AMG.

BMW X5 M :

Le SUV sportif de BMW est équipée d'un moteur V8 biturbo 4,4 L qui développe la bagatelle de 625 chet 750 Nm de couple.

Évidemment il est équipé de quatre roues motrices et d'une transmission automatique à 8 rapports. Il pèse 2,410 kilos et coûte 137 400 euros.

Porsche Cayenne Turbo GT :

Quand il est arrivé sur le marché, le Porsche Cayenne Turbo GT a écrasé la concurrence. Le SUV ultra sportif de Porsche est équipée la aussi d'un V8 biturbo 4.0 L développant 640 ch et 850 Nm de couple.

Il est l’un des plus léger de ce drag race avec un poids de 2,220 kilos et coûte la modique somme de 170 500 euros.

Lamborghini Urus Performante :

Dernier né de la famille des Urus, le Performante est la version la plus extrême du SUV italien. Équipé lui aussi du moteur V8 biturbo de 4.0 L, ce dernier développe 666 ch et 850 Nm de couple.

Il pèse 2,150 kilos, soit 50 petits kilos de moins que le Porsche. Il est incontestablement le plus cher de cette course avec un prix de vente affichée à 237 000 euros.

Mercedes GLE 63 S AMG :

Le dernier SUV un moteur à combustion de ce test est celui avec le moins bon rapport poids puissance.

En effet son moteur V8 biturbo de 4.0 L développe 612 ch et 850 Nm de couple pour un poids de 2,420 kilos. Le prix de ce GLE 63 S AMG : 140 000 euros.

Tesla Model X Plaid :

Sérieux concurrent à la victoire, le Tesla Model X Plaid et le plus puissant de ce test et de loin. Son ensemble de batteries lui confère une puissance pharaonique de 1020 chevaux et 1020 Nm de couple.

Cependant ces batteries le rendent aussi très lourd avec un poids sur la balance de 2,539 kilos. Son prix est de 150 000 euros.

Les départs arrêtés :

Après trois courses en départ arrêté, aucune surprise concernant le vainqueur. En effet le couple instantané des voitures électriques ainsi que le montant énorme de chevaux du Tesla Model X Plaid rendent le SUV américain totalement imbattable. Au départ, le Porche s'accroche au Tesla mais il est très rapidement distancé. Au terme des trois courses, le Turbo GT confirme sont au niveau de performance puisqu'aucun des autres SUV à moteur thermique ne lui a offert une réelle concurrence.

La surprise vient en fait du Lamborghini Urus Performante. En étant le plus puissant et le plus léger des quatre SUV thermique, il n'arrive à rien contre le Porsche et se bat même contre le X5 M de BMW. À sa décharge, les différents systèmes de contrôles électroniques ne lui ont pas permis de prendre un bon départ durant les trois courses. Pour 100 000€ de plus que le BMW il réalise le même temps. Pas de surprises en revanche pour le Mercedes qui est vite distancé de par son poids.

Les départs lancés :

Les règles du départ lancées sont simples, boîte de vitesse automatique, mode sport et vitesse de 50 km heure avant le départ de la course. Encore une fois aucun suspense sur le vainqueur puisque la Tesla model x plaid écrase toute la concurrence. Le Lamborghini urus réussit tant bien que mal dépasser le BMW mais reste néanmoins Derrière le Porsche. Encore une fois cela reste difficile pour le Mercedes très pénalisé par son poids et son gabarit.

Le test de freinage :

Étonnamment ce n'est pas le plus rapide qui freine le mieux, bien au contraire. En effet le Tesla arrive même bon dernier lors de la phase de freinage il éprouve une grande difficulté à s'arrêter zigzaguant même pendant un instant ce qui en ce dernier dangereux sur route. C'est le Lamborghini russe qui remporte cette épreuve grâce un poids réduit et l'utilisation de freins en carbone céramique virgule le Porsche est en 2e position avec là aussi l'utilisation de carbone céramique. Le BMW et le Mercedes complète le classement.