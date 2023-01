Skoda est une des ces marques qui a la course auto dans ses gènes et qui construit des véhicules performants. Le constructeur tchèque perpétue cet héritage avec des modèles comme le Kodiaq RS et l'Enyaq RS iV. Ces deux modèles sont les derniers à rejoindre la gamme de performance RS de la marque et représentent actuellement les SUV les plus sportifs de Skoda.

Carwow a aligné un total de huit modèles de Skoda RS de différentes générations. La gamme comprend des véhicules avec différents types de groupes motopropulseurs, à savoir, essence, diesel et électrique. Mais avant de vous laisser profiter de la vidéo en haut de cette page, jetons un coup d'œil rapide sur les concurrents du jour.

La plus puissante des huit modèles est l'Enyaq RS iV, qui est équipée d'un double moteur électrique pour une puissance combinée de 295 chevaux. C'est aussi la plus lourde, avec 2 178 kg sur la balance, ce qui peut sembler peu au regard des normes actuelles. Cependant, une Skoda Fabia RS de première génération ne pèse que 1 315 kg. En parlant de cela, cette première génération de voiture à hayon est équipée d'un moteur turbodiesel quatre cylindres de 1,9 L développant 130 ch.

On retrouve également une Fabia RS de deuxième génération équipée d'un moteur turbo à essence de 1,4 L. Quatre générations d'Octavia RS sont sur la ligne de départ, dont la plus ancienne est équipée d'un moteur 1,8 litre turbo. L'Octavia RS de deuxième génération présentée dans cette vidéo est de la série TDI, ce qui signifie qu'elle utilise un moteur TDI de 2,0 L. Les modèles Octavia RS de troisième et quatrième génération ont le même moteur à essence 2,0 litres TSI de 245 chevaux. Le même moteur se trouve également sous le capot du Kodiaq RS, où il délivre la même puissance.

Alors, quelle voiture remporte la course de vitesse ? Tout ce que nous pouvons dire, c'est que le gagnant n'est pas la Fabia RS à moteur diesel. Non pas qu'elle ne soit pas agréable à conduire, mais elle est tout simplement beaucoup plus lente que toutes les autres concurrentes.